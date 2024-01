Slijpbeek treedt opnieuw buiten haar oevers

De aanhoudende regenval zorgt in voor overlast. De weiden die aan de Slijpbeek palen, stonden al van in de vroege ochtend blank.

Het verbindingsfietspad tussen de Lisbonnastraat en de Braamheuvelstraat is buiten gebruik. Vanaf het kapelletje is er geen doorkomen aan. Voor enkele woningen is er watersnood. Ook langs de Klijtstraat bereikte het water een ongewoon peil.

Langs de E17 staat ook de Gaverbeek zwaar buiten haar oevers. Daar werd vooral weiland opnieuw herschapen in een grote waterplas. (MVD)