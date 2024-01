Slechts negen meldingen voor wateroverlast in Westhoek: muren van zandzakken gebouwd in Ieper en aan Hooipiete

De oproepen voor wateroverlast door de aanhoudende regen en nog eventuele stormschade bij Brandweer Westhoek zijn donderdag volledig onder controle. “We telden om 13 uur slechts negen oproepen en verwachten ook geen grote problemen meer aan de waterlopen”, zegt Kevin White van Brandweer Westhoek. In Ieper en aan de Hooipiete in Lo werd wel een kleine muur van zandzakken gebouwd.

Dankzij een droger intermezzo op donderdag bleven de oproepen voor wateroverlast na de aanhoudende regen van de afgelopen dagen beperkt. Nergens zijn er grote problemen. “We telden om 13 uur slechts negen oproepen”, zegt Kevin White van Brandweer Westhoek. “Acht daarvan waren voor wateroverlast en pompwerken, één daarvan was voor stormschade. We houden de situatie aan de waterlopen en met de voorspelde regen van donderdagavond in de gaten, maar verwachten geen grote problemen meer. De voorraad zandzakken in Poperinge is nog steeds goedgevuld. Wel sprak de Civiele Bescherming een deel van die grote voorraad aan, maar dan eerder om te gebruiken bij de watersnood in Oost-Vlaanderen.”

Muurtjes van zandzakken

De oproepen bleven dus veelal kleinschalig zoals het leegpompen van een kelder in Wervik, een beek die overliep in de Beekstraat in Langemark of zandzakken om een woning te beschermen in de Briekestraat in Sint-Jan bij Ieper. Aan de de Iepersteenweg in Merkem moest een boom aan het water verzaagd worden en trad de beek ook uit haar oevers. Nog in Ieper werd in de Omloopstraat een kleine muur van zandzakken geplaatst om de woonwijk te beschermen tegen het water aan het Dikkebusvijverpad, dat buiten de oevers trad. Ook aan de Hooipiete in Lo, aan het restaurant vlakbij de IJzer, steeg het water woensdagmiddag nog snel. Ook daar werd preventief een muur van zandzakken geplaatst. (JH)