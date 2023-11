Schoolkinderen zien water stijgen op speelplaats: “Ze moesten binnen blijven”

Een week na de evacuatie van een school in Watou dreigde dat scenario dinsdag aan de andere kant van de Westhoek: de speelplaats liep plots onder in een school in Zonnebeke. De hele regio kreeg dinsdag een pak nieuwe regen te verwerken, wat leidde tot tientallen brandweerinterventies.

De weergoden sparen de Westhoek allerminst. Nadat waterpeilen de voorbije dagen recordhoogtes bereikten in het IJzerbekken bleven buien in de loop van dinsdag over de regio trekken. Dat zorgde voor wateroverlast en tientallen oproepen voor Brandweer Westhoek in de hele hulpverleningszone. Tal van wegen en kelders liepen onder terwijl bewoners het water met man en macht probeerden buiten de houden met zandzakjes en andere mogelijke middelen.

Technische dienst

In gemeenteschool De Zonnebloem, die gelegen is langs de hellende Berten Spilstraat in Zonnebeke, zagen leerlingen hoe het water in de loop van de voormiddag niet meer wegraakte op de speelplaats.

“Dat was rond 10 uur”, zegt schooldirecteur Wouter Ballyn. “We riepen de technische dienst van de gemeente ter plaatse voor een eerste interventie. “Tegen de middag stelden we vast dat het water alleen maar verder steeg.”

Op handen en voeten

Brandweer Westhoek werd ingeschakeld, waarna enkele plaatselijke brandweermannen op handen en voeten in de weer waren ter hoogte van afvoerputjes op de speelplaats om het euvel te verhelpen.

“Op een bepaald moment konden leerlingen en leerkrachten niet meer naar buiten omdat de speelplaats vol stond met water”, aldus Ballyn. “Het maximumpeil moet in het midden van de speelplaats toch meer dan twintig centimeter zijn geweest. De brandweermannen hebben de leidingen doorgespoten. Aanvankelijk lukte dat niet meteen tot het water geleidelijk begon te zakken.”

Evacuatie?

Alle schoolgebouwen bevinden zich rond de speelplaats. “Een evacuatieplan was voorlopig niet aan de orde”, stelt Ballyn. “Het water liep gelukkig nog nergens naar binnen. Omwille van het vele water besloten we alle kinderen in de gebouwen te houden, over de middag en tijdens de speeltijd. Er werd wel een alternatieve route voor de kinderen uitgestippeld om de school te verlaten tegen 16 uur.”

Watou

Dan was het meeste water alweer weggelopen, waardoor de kinderen langs de schoolpoort huiswaarts trokken. “De leerlingen hebben uiteindelijk nergens last van gehad. Heel wat kinderen zaten aan het venster te kijken toen de brandweer aan het werk was op de ondergelopen speelplaats. We bleven gespaard van een scenario zoals in Watou vorige week.”

Crisisoverleg

Echt droog konden de kinderen de school niet verlaten omwille van een felle bui na het laatste belsignaal. Op dat moment vond een provinciaal crisisoverleg plaats in Diksmuide over de wateroverlast, nadat eerder al extra pompcapaciteit gecreëerd werd aan het sluizencomplex in Nieuwpoort. (TP)