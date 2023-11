Schepen komen schuilen voor storm Ciarán in haven Oostende

In de haven van Oostende zijn heel wat schepen komen aanmeren om te schuilen voor de storm. Schepen mogen er invaren, maar de haven uitvaren, mag niet. In de haven van Zeebrugge ligt het scheepvaartverkeer helemaal stil. Er is voorlopig geen grote schade in de beide havens.

De havens van Oostende en Zeebrugge hebben de nodige voorzorgen genomen voor storm Ciaràn. In de haven van Zeebrugge ligt het scheepvaartverkeer stil. De kranen aan de containerterminals in de haven zijn vastgezet voor de wind en daar wordt niet gewerkt. Autoschepen, die door hun vorm het meeste wind vangen, werden zo goed mogelijk uit de wind geplaatst. Die schepen kunnen wel worden geladen en gelost.

In Oostende enkel invaren

In de haven van Oostende mogen schepen nog invaren, maar uitvaren is niet toegestaan. Ondertussen ligt de haven vol schepen die onder meer kwamen schuilen voor de storm. “Gezien de windrichting, worden schepen als het ware tegen de kade geduwd. Er is dus niet echt gevaar dat ze van de kade losslaan”, zegt CEO Dirk Declerck. “Het haventoezicht houdt ondertussen alles goed in de gaten en bekijkt of alle schepen en andere materialen goed vastliggen. Momenteel is er nog geen schade.”