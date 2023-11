Schade in kinderopvang Kortemark zwaarder dan gedacht door water: “Wellicht weken dicht”

De schade in buitenschoolse kinderopvang Okiedokie in Kortemark is een dag na de doortocht van storm Ciarán nog groter dan gedacht. Nadat het dak ‘s middags grotendeels afwaaide, begon het ‘s avonds nog harder te regenen en regende het op nog meer plaatsen binnen dan ‘s middags. “De hele kinderopvang werd in allerijl leeggehaald om nog erger te voorkomen”, zegt burgemeester Karolien Damman. “Het is nu duidelijk dat we wellicht meerdere weken gesloten moeten blijven. Alles moet nagezien of vervangen worden: ook de elektriciteit, het netwerk en de brandveiligheid.”

Tijdens de passage van de storm was het donderdagmiddag al alle hens aan dek bij de buitenschoolse kinderopvang Okiedokie in de Ichtegemstraat in Kortemark. Het afgewaaide dak werd door de brandweer verstevigd met zandzakken, maar door de rukwinden was een tijdelijk herstel niet mogelijk. Er sijpelde ‘s middags op een viertal plaatsen water binnen en daarom werden grote bakken geplaatst om alles op te vangen. ‘s Avonds en ‘s nachts ging het echter feller regenen en plots kwam er in zowat de ganse kinderopvang water binnen.

Alles leeggehaald

“De schade is zo groter dan we donderdag hadden gedacht of gevreesd”, zegt burgemeester Karolien Damman. “De brandweer kwam ‘s avonds nog de waterbakken legen, maar toen bleek dat er steeds meer water binnensijpelde werd ook de technische dienst ingeschakeld. De hele kinderopvang werd in allerijl nog leeggemaakt om te voorkomen dat alles aangetast zou worden door het water. Alles wat naar buiten kon worden gehaald, werd buiten gehaald. Enkel vaste kasten staan er nog, maar ook die worden aangetast door het water. Binnen liggen grote plassen en op meerdere plaatsen langs de muur zie je natte plekken. Ook het technisch lokaal heeft waterschade, net als de elektriciteit, het netwerk en de brandcentrale.”

Weken dicht

Vrijdag kwam een expert van de verzekering langs om alles in kaart te brengen en kwam een dakwerker alles zoveel mogelijk tijdelijk herstellen. “Daarna zullen we moeten wachten op een definitief herstel”, vervolgt de burgemeester.

“Het wordt nu wel duidelijk dat we wellicht weken zullen moeten sluiten. Het mag hier pas terug open gaan als álles veilig is, zeker omdat hier tot zestig kinderen verblijven. Ook alles van elektriciteit en het netwerk zal moeten nagezien of vervangen worden want er mag geen enkel risico genomen worden. De kinderen kunnen momenteel terecht in onze basisschool De Kreke. Al zeker een week. Na een week zullen we bekijken of die locatie voldoet voor iedereen of we een alternatief moeten zoeken. Maar als De Kreke voldoet, kunnen de kinderen daar de hele periode terecht tot Okiedokie terug zal openen.” (JH)