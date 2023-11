Rode Kruis biedt hulp aan slachtoffers wateroverlast in West-Vlaanderen

Rode Kruis Vlaanderen heeft een solidariteitsactie op poten gezet ten voordele van de door wateroverlast getroffen regio’s in West-Vlaanderen. Burgemeesters kunnen zelf aangeven wat voor hulp hun gemeente nodig heeft. “Eens we de noden in kaart hebben gebracht, zetten we onze vrijwilligers efficiënt in op het terrein”, zegt provincievoorzitter Kaat Debaveye.

Rode Kruis Vlaanderen kan in West-Vlaanderen rekenen op ruim tweeduizend vrijwilligers. Blijkt de hulpvraag toch te groot, dan zal een beroep gedaan worden op het burgerplatform voor extra helpende handen. “Denk aan schoonmaken van getroffen woningen, scholen, jeugdlokalen? Of boodschappen doen voor mensen die onze extra hulp echt nodig hebben”, legt Debaveye uit.