Risico op overstromingen langs de Leie

De hoge waterstand kan vrijdag leiden tot kritieke overstromingen op de Leie. Daarvoor waarschuwt de Vlaamse Waterweg op basis van de aangekondigde voorspellingen. Woningen in de buurt van de rivier kunnen eventueel overstromen.

De alarmdrempels worden overschreden op de Leie vanaf het sluizencomplex Sint-Baafs-Vijve in de richting van de Toeristische Leie, tussen Deinze en Gent.

Noodnummer 1722

De hoge waterstanden zijn net als in het IJzerbekken het gevolg van de neerslag in Noord-Frankrijk. In afwachting van de mogelijke verhoogde aanvoer, zorgt de Vlaamse Waterweg momenteel voor een maximale afwatering via het kanaal Gent-Terneuzen, de Boven-Zeeschelde en het kanaal Gent-Oostende.

Ook op de Schelde en de Dender wordt extra aanvoer voorspeld. Maar daar worden geen overschrijdingen van alarmdrempels verwacht. De Vlaamse Waterweg volgt ook daar de situatie permanent op. Het nummer 1722 is geactiveerd voor eventuele niet-levensbedreigende brandweerhulp.