Regenbuien zetten looppiste en voetbalveld onder water: “Wal naast kasteel verhogen om overstromingen te voorkomen”

Eind vorige week zorgde de aanhoudende regen voor ferme wateroverlast op de sportterreinen van Ter Borcht. De volledige atletiekpiste en een groot deel van het voetbalveld van KFC Meulebeke stonden onder water. De gemeente wil de omwalling rond het Kasteel Ter Borcht verhogen om nieuwe overstromingen te voorkomen.

Vrijdag stelde het gemeentebestuur vast dat een groot deel van de sportsite Ter Borcht blank stond. “Het water dreigde zelf binnen te lopen in de sporthal, dat scheelde maar enkele centimeters”, zegt burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester). De technische dienst werd meteen ingeschakeld om het water weg te pompen.

In het Leo Abeelestadion kon dit weekend door het vele water op het veld niet gevoetbald worden. De eerste ploeg van KFC Meulebeke speelde gelukkig buitenshuis, maar enkele jeugdmatchen werden wel afgelast. Om zo’n overstromingen te voorkomen, wil de gemeente de wal rond het kasteel verhogen. “Het is de eerste keer dat we na de werken aan het kasteel en de omgeving vaststellen dat het niveau van de omwalling te laag is. Die moet zeker 70 centimeter hoger. Met die extra dijk zullen we in de toekomst wateroverlast vermijden.”

Winter nog niet voorbij

De burgemeester wil er dan ook spoed achter zetten. “De winter is nog niet voorbij, een gelijkaardig probleem zoals afgelopen weekend kan opnieuw gebeuren. We hebben voorlopig een klein dijkje aangebracht, maar ik hoop dat de verhoging van de wal binnen de eerste maanden gerealiseerd kan worden.” (LV)