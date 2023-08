Raakt de zomer dan tóch nog gered? Amateurweerman Geri Haerynck voorspelt binnen enkele weken stralend weer

We hebben het stilaan collectief gehad met deze typisch Belgische kwakkelzomer. Ook Geri Haerynck, de bekende amateurweerman uit Koekelare die elk jaar op Kerstmis het weer voor een volledig jaar voorspelt, tuurt hoopvol naar de hemel. “Ik zie nog een tweetal weken minder weer op ons afkomen, maar vanaf 15 augustus slaat het om. Tot diep in september.”

Geri Haerynck (82) is in de wijde omgeving rond Koekelare – en zelfs ver daarbuiten – een begrip wanneer het over weersvoorspellingen gaat. De boerenzoon, die jarenlang bij New Holland in Zedelgem aan de slag was, heeft een neus om op meteorologisch vlak ver vooruit te kijken. En dat mag je letterlijk nemen, want elk jaar op Kerstmis neemt de man een blad papier en noteert hij voor het volledige nieuwe jaar welk weer het wordt.

Iets wat hij al sinds 1974 doet. “Het is een passie geworden”, zegt de man in zijn woonkamer, met op de achtergrond een professioneel weerstation en twee zelfgemaakte windmeters die via een fietsband aangedreven worden. “Ik heb het talent van mijn grootmoeder, Leonie Vanderper, geërfd. Zij keek naar de stand van de maan, de kleur van de lucht en wist perfect welk weer het zou worden. Die vrouw was een levende barometer. Sinds mijn zestiende ben ik er elke dag mee bezig.”

Hoe hij te werk gaat, houdt hij voor zichzelf. “Mijn vrouw zaliger, Agnes Vergote (die acht jaar geleden overleed, red.) kende mijn geheim. Net als mijn dochter Greta (58). Maar verder deel ik mijn manier van werken met niemand. Ik noteer elke ochtend om 7 uur mijn waarnemingen. De temperatuur, hoeveel neerslag er is gevallen, de windsnelheid, hoe de lucht er uit ziet… Die leg ik dan naast de voorspellingen van de professionals uit Ukkel (het KMI, red.). Zo leer je heel veel bij.”

Onderscheiding aan de unief

Geri’s aanpak lijkt nattevingerwerk, maar zijn prognoses zijn opvallend vaak accuraat. “Ik geef mezelf een score van 70 tot 75 procent. Da’s onderscheiding aan de unief, hé”, lacht hij. “Maar mensen uit mijn omgeving zeggen dat ik mezelf 85 tot 90 procent mag toedichten. In elk geval worden mijn voorspellingen elk jaar opnieuw door een groot publiek in de gaten gehouden. Op 10 januari kom ik ermee naar buiten. Ik wacht bewust nog twee weken om te vermijden dat anderen mijn werk overschreven en zelf uitbrachten.”

“Elk jaar deel ik drie- tot vierduizend kopietjes met mijn voorspellingen uit. Niet enkel aan mensen uit de streek, ze komen er van heinde en verre om”

In zijn woonkamer houdt Geri op zijn eigen unieke manier het weer bij. “De geel gearceerde dagen hadden goed weer, de blauwe waren slecht.” © JOKE COUVREUR

Geri noteert nog altijd alle voorspellingen op een A4’tje, waarna zijn dochter alles netjes uittikt. “Daar worden dan drie- tot vierduizend kopietjes van gemaakt en die deel ik uit. Aan wie? Al mijn gebeurs krijgen een exemplaar in de bus, als nieuwjaarskaartje. En heel veel landbouwers zijn tuk op mijn werk. Niet enkel uit de streek, ze komen van heinde en verre. Weet je dat ze me hier in de streek nooit met mijn voornaam aanspreken? Weerman zeggen ze, of de meteoroloog. Ze noemen me ook wel eens de Armand Pien van Koekelare, maar ik ben gewoon nen Haerynck, hoor. Eentje met een voorliefde voor het weer.”

Zomer nog niet verloren

En hoe zit het nu voor 2023? “Ik zie dat mijn voorspellingen tot nu toe grotendeels kloppen. “Ik had gezegd dat januari nat zou zijn en februari droog. Dat was correct. In februari viel slechts acht liter regen.”

“Maart zou tussen de twee zijn en daar zat ik ook boenk op. Voor april en mei zag ik veel bewolking en stevige regenbuien, wat ook correct bleek te zijn. In mei is het een weekje eerder droog geworden dan ik had genoteerd en juni had ik als een mooie maand gecatalogeerd. Ook weer juist.”

Al zijn voorspellingen sinds 1977 houdt Geri in een dikke map bij. © JOKE COUVREUR

“Ze noemen me ook wel eens de Armand Pien van Koekelare, maar ik ben gewoon ‘nen’ Haerynck, hoor”

Dat juli wisselvallig zou worden, staat letterlijk op Geri’s document te lezen. “Bewolkt met regelmatig regen, was mijn conclusie met Kerst. Ik zit er niet naast, hé?”

Maar wat zegt Geri voor de rest van de zomer? “Nog tot rond 15 augustus zal het huidige weertype aanhouden, maar daarna mogen we het blik met zomerweer opentrekken. Tussen 6 en 15 augustus moet het al wat droger worden, daarna krijgen we prachtig weer. En dat zie ik tot diep in september aanhouden. De zomer is dus nog niet verloren.”

Onder de notelaar

Slecht of goed weer, Geri is altijd tevreden wanneer zijn voorspelling blijkt te kloppen. “Daar doe ik het voor. Al maak ik de mensen ook liefst blij met wat zon en leuke temperaturen. Maar we hebben ook water nodig, dat mogen we nooit vergeten. De grondwaterstanden zijn doodgelukkig met de regen van afgelopen maand.”

Zelf houdt Geri het meest van een zonnige dag met een temperatuur die rond de 25 gaden Celcius schommelt. “Niet te warm, niet te koud. Als er dan nog een verfrissend windje uit zuid-zuidwestrichting staat, ben ik helemaal blij. Dan placeer ik me onder mijn oude notelaar en luister ik naar oude cassettes met muziek uit de jaren vijftig en zestig.”

Gery is van plan om nog jaren met Kerstmis in de weerpen te kruipen. “Zolang ik uit mijn ogen kan kijken en helder kan nadenken, ga ik door. ‘t Is mijn lang leven. En wie weet neemt mijn dochter later de fakkel over. Ze waagt zich ook al langetermijnvoorspellingen, maar is nog net iets minder accuraat dan ikzelf. Maar oefening baart kunst!”