Provinciedomeinen worden afgesloten voor storm Ciarán

Naar aanleiding van het aangekondigde stormweer zullen alle provinciedomeinen in West-Vlaanderen woensdag vanaf 18.00 uur afgesloten worden. Dat melden de provincie West-Vlaanderen en de brandweerzone Westhoek. Ook op andere locaties blijven heel wat parken donderdag dicht.

Het KMI heeft tijdens de doortocht van storm Ciarán code oranje afgekondigd voor West-Vlaanderen. Dat betekent dat windstoten voor ernstige schade kunnen zorgen, bijvoorbeeld door afgebroken takken of omgevallen bomen. Daarom gaf het Agentschap Natuur en Bos (ANB) eerder al de raad om bossen en parken te mijden. De provincie West-Vlaanderen besliste ondertussen om alle provinciedomeinen vanaf woensdag 18 uur preventief te sluiten. Het Sterrebos in Roeselare zal zelfs al eerder afgesloten worden.

Ook meerdere gemeenten hebben al maatregelen genomen met het oog op het voorspelde stormweer. Zo gaat in Nieuwpoort het historisch lichtspektakel ‘Waar Water Was’ donderdag niet door. Daarnaast blijven de kinderboerderij, het sportpark, de staketsels en de parken dicht. Hetzelfde geldt voor het provinciaal bezoekerscentrum Duinpanne in De Panne, terwijl de natuurgebieden er vanaf woensdag 18 uur preventief afgesloten worden. Ten slotte wordt ook het Motepark in Koekelare vanaf dat moment uit voorzorg afgesloten.