Provincie haalt alles uit de kast om inwoners te beschermen: “Hopelijk geen evacuaties nodig”

Volgens de laatste weersvoorspellingen zou het tegen vanavond 10 november 19 uur stoppen met regenen in West-Vlaanderen. De waterstanden zullen echter hoog blijven door het aankomende water uit Noord-Frankrijk, waarvan de grootste impact wordt verwacht in de vroege ochtend van 11 november.

Op dit moment werden alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen, zoals de bouw van een tweede dam in Stavele en de bedeling van zandzakken om specifieke situaties het hoofd te kunnen bieden. Alle diensten – zowel de hulpdiensten als de waterbeheerders – blijven alert en paraat om in te grijpen waar nodig. Momenteel wordt alles op alles gezet om de omwonenden maximaal te beschermen.

Westhoek

Om het centrum van Stavele te vrijwaren, werd een bijkomende dam gebouwd. In Diksmuide kregen we te maken met insijpelende wateroverlast die de drinkwaterwinning in De Blankaart bedreigde maar daar brachten de zandzakken soelaas. Dikkebusvijver in Ieper raakt stilaan verzadigd, de mogelijk bedreigde woningen werden in kaart gebracht en door de brandweer van zandzakken voorzien. Op de grens met Frankrijk worden in Nieuwkerke enkele woningen bedreigd. Ook hier ging de brandweer langs om de nodige maatregelen te nemen.

“Het mag morgen en overmorgen niet regenen. Hopelijk kunnen we dan met de vergrote pompcapaciteit ruimte creëren”

Buiten de Westhoek

In Izegem doen de nieuwe dijken aan het bufferbekken hun werk om de overstroming van de Mandel in te perken. Op de Heulebeek werd extra pompcapaciteit ingezet om Moorsele te vrijwaren. Het waterniveau van De Leie blijft op een aanvaardbaar niveau en wordt verder gemonitord. In Moorslede werden bijkomende zandzakken geplaatst.

Aan de omwonenden wordt gevraagd om ook zelf alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen en zich zo goed mogelijk voor te bereiden.

Extra zandzakken

“De zandzakkencapaciteit is opgedreven”, zegt gouverneur Carl Decaluwé na het provinciaal crisisoverleg van vrijdagavond. “Op nieuwe kritieke punten worden zandzakken gebracht door de technische diensten van de gemeenten. De tweede dam in Stavele is afgerond. Voor de rest moeten we hopen dat het meevalt. De vraag is wat de grote hoeveelheid water vanuit Frankrijk via de IJzer en Leie zal betekenen in de praktijk. Men flirt overal met de alarmdrempels. Morgenochtend vroeg zitten we samen met de waterbeheerders om te bekijken wat er nog kan, maar ik denk dat we op vlak van infrastructurele aanpassingen alles gedaan hebben wat we konden doen. We waren maximaal voorbereid, maar we zijn er niet gerust in. Hier en daar is al gesproken over evacuaties. Ik hoop dat het niet zo ver komt, maar we zijn erop voorbereid.”

Extra pompen

De gouverneur ziet twee cruciale maar onzekere factoren. “Eventuele bijkomende regen en de timing van het afkomende water vanuit Frankrijk. De extra pompen die intussen geïnstalleerd zijn, doen hun werk om de stabiliteit te garanderen. We zitten nu compleet vol. Het mag morgen en overmorgen niet regenen. Hopelijk kunnen we dan met de vergrote pompcapaciteit ruimte creëren. Hopelijk kunnen we de komende dagen met een geruster gemoed gaan slapen.”

Decaluwé vreest de klimaatverandering. “We gaan van extreem droge naar extreem natte situaties. Het klimaat is aan het veranderen en we moeten ons daar beter op voorbereiden.”

Ook op lange termijn. “Bufferbekkens hebben hun nut al bewezen. Het moet makkelijker worden om hiervoor vergunningen voor af te leveren door hogere overheden. Zonder de huidige bufferbekkens was de toestand nu dramatisch. Ook inzetten op het onderhoud van de waterlopen is van cruciaal voor voldoende capaciteit en afvoer. We moeten hieruit opnieuw lessen trekken.”

Het volgende crisisoverleg vindt plaats op 11 november om 12.30 uur. (TP)