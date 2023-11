Provinciale fase tegen wateroverlast opgeheven: “Maar we blijven pompen, zeker dit weekend”

Het provinciaal algemeen nood- en interventieplan tegen de wateroverlast wordt vrijdagnacht opgeheven. Op een paar plaatsen blijven wel pompen aanwezig en er is nu een datum voor de terugkeer van geëvacueerde dieren.

Sinds 9 november was de provinciale fase voor de wateroverlast in de Westhoek van toepassing. Na de intense neerslag van 14 november kreeg de fase een uitbreiding naar de volledige provincie West-Vlaanderen. De provinciale fase was vooral van belang om bovenlokale middelen op te vorderen en deze optimaal en efficiënt in te zetten.

Geen overstromingen meer verwacht

Na een bijeenkomst van de provinciale crisiscel vrijdagnamiddag in het stadhuis van Diksmuide, maakte gouverneur Carl Decaluwé bekend dat deze fase wordt afgeschaald tegen vrijdag middernacht.

“Maar in het kader van de nazorg blijven alle waterbeheerders elke week samenzitten om de zaak permanent te evalueren”, zegt Decaluwé. “Voor het geval er opnieuw probleem ontstaat kan er weer vlot worden opgeschaald.”

Op basis van de voorspelde neerslag worden geen kritieke overstromingen meer verwacht.

Pompen

Een aantal pompen blijven ter plaatse. “Nog zeker twee weken aan de Sint-Jorissluis en minstens een maand aan het sluizencomplex van de Ganzepoot in Nieuwpoort”, aldus Decaluwé. “Globaal daalt het IJzerpeil, maar het gaat zeer traag. Het springtij van dit weekend helpt niet voor een versnelde afvoer naar zee, waardoor we al onze pompcapaciteit proberen in te zetten.”

Terugkeer dieren

Eerder deze week poneerde de gouverneur een waterpeil van 4 meter TAW aan de winterdijk voor een terugkeer van de geëvacueerde dieren. Nu staat het water er nog 4,50 meter hoog. “Omdat het nog drie weken kan duren voordat we er aan 4 meter zitten, kiezen we nu voor een terugkeer vanaf volgende week vrijdag. Op basis van de weersvoorspellingen en het dalend waterpeil kan het dan op een veilige manier. Dat Blankaartbekken blijft wel mijn grote bekommernis. Het water moet daar zo snel mogelijk naar 2,90 meter zodat we weer een stuk buffer hebben tegen bijkomende regen. Zolang de IJzer niet structureel zakt, kan het peil ook daar nog niet naar beneden.”

Zandzakken

“We pleiten ervoor om zandzakken te laten liggen, je weet maar nooit. Nog een wist-je-datje: in de voorbije twee weken werd 2.000 ton zand gebruikt voor 100.000 zandzakken. Dat is fenomenaal. Door telkens een stapje voor te zijn in alle mogelijke voorspellingen hebben we enorm veel schade voorkomen.”

Schade

“Helaas is er wel enorm veel schade aan de waterinfrastructuur in heel West-Vlaanderen. De dijken hebben afgezien en ze geven dit weekend vijf beaufort uit. De Vlaamse Waterweg engageert zich om alles goed op te volgen. En uiteraard blijven we de weerberichten goed in de gaten houden.” (TP)