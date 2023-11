Provinciaal rampenplan afgekondigd door aanhoudende wateroverlast en voorspelde regen in de Westhoek

Het provinciaal rampenplan wordt donderdagmorgen afgekondigd. Dat laat West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé (CD&V) weten.

In West-Vlaanderen en dan vooral in de regio van de Westhoek en het IJzerbekken is er al enkele dagen wateroverlast naar aanleiding van aanhoudende regenval op de verzadigde ondergrond en waterlopen.

Begin deze week liep een deel van de dorpskern van de Poperingse grensdorp Watou onder en werd de lokale basisschool geëvacueerd. Verder stroomafwaarts werden preventief pompen van de civiele bescherming ingezet in het Poperingse dorp Roesbrugge en een dam van zandzakjes opgeworpen in het Alveringemse dorp Stavele.

Tegen het midden van de week bereikte de watermassa de streek van Lo-Reninge, waar net als twee jaar geleden enkele woningen geïsoleerd raakten in het overstromingsgebied van de broeken. Naast een aantal landelijke weggetjes lopen stilaan ook grotere verbindingswegen onder, zoals de weg tussen de dorpen Noordschote en Merkem.

Extra pompen?

Na het recentste overleg over de wateroverlast woensdagavond overwoog West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé (CD&V) om desnoods extra pompen op te vorderen van de civiele bescherming in Brasschaat. “Daar wil ik tegen donderdagmorgen duidelijkheid over”, verklaarde Decaluwé. Niet veel later kondigde de gouverneur aan dat het provinciaal rampenplan donderdagochtend afgekondigd wordt.

“We verwachten in de nacht van donderdag 9 november op vrijdag 10 november veel neerslag, wat kan leiden tot overstromingen in het IJzerbekken”, zegt Kristof Louagie, woordvoerder van Brandweer Westhoek. “Een BE-Alert mail werd verstuurd naar de inwoners van Alveringem, Lo-Reninge, Poperinge en Vleteren.”

Preventietips

De hulpverleningszone verspreidt enkele belangrijke maatregelen om schade te voorkomen, waaronder het beperken van verplaatsingen en het mijden van gevaarlijke gebieden, het beschermen van kelderopeningen en buitendeuren, het verplaatsen van tapijten en waardevolle voorwerpen naar een hogere plek, het afsluiten van gas, elektriciteit en water af als dat nodig zou zijn, het parkeren van de wagen op een veilige plek en het beveiligen van losse objecten.”

Hulpverzoek

“In geval van wateroverlast en hulp van de brandweer, bel 1722. Als je digitaal hulp wilt aanvragen, bezoek de website van 1722. Doe je hulpverzoek slechts via één kanaal: ofwel via e-mail of telefonisch. De snelheid van de hulpverlening wordt niet beïnvloed door de manier waarop je het verzoek indient. Houd rekening met wachtrijen, omdat de hulpdiensten veel oproepen ontvangen. Bel niet opnieuw of naar een andere dienst om dubbele registratie te voorkomen en de wachttijd niet te verlengen. Als het om herstelbare schade gaat, wacht dan op beter weer om te repareren of een vakman in te schakelen. Levensgevaar? Bel 112! Gebruik 1722 voor niet-levensbedreigende situaties.”

Pas rijgedrag aan

“Moet je je toch verplaatsen? Pas je rijgedrag aan, zorg voor voldoende zichtbaarheid als je te voet of met de fiets gaat, en controleer de dienstregeling van het openbaar vervoer via officiële kanalen.” (TP)