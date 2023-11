Project Mageteaux van cruciaal belang voor beheersing van overstromingen in de Westhoek: “Water stopt niet aan de grens”

In de Westhoek staat het provinciale nood- en interventieplan momenteel in volle actie om de overstromingsdreiging van de IJzer het hoofd te bieden. De dreiging van wateroverlast in het nabije hinterland heeft geleid tot de noodzaak om overtollig water naar de zee af te voeren, met de kuststreek als potentiële volgende slachtoffer. Een cruciale stap in dit proces is het project Mageteaux, dat niet alleen een eeuwenoud afvoersysteem aanvult maar ook verbetert om meer water efficiënter af te voeren naar de haven van Duinkerke.

Belang

Schepen Kris Vandecasteele (CD&V), die bevoegd is voor platteland en waterbescherming, benadrukt het belang van dit project en legt uit dat “het project Mageteaux een essentieel onderdeel is om de wateroverlast in onze regio te beheersen. Water stopt niet aan de grens en we moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat het niet alleen naar de zee wordt afgevoerd, maar ook dat dit op een gecontroleerde en effectieve manier gebeurt.”

Het project Mageteaux, gefinancierd met een totaalbudget van 2,24 miljoen euro waarvan 55% wordt gesubsidieerd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), is een gezamenlijk initiatief om de afwatering bij hoogwater te verbeteren in het grensgebied tussen Duinkerke en Nieuwpoort. De overige 45% van het budget wordt verdeeld onder de projectpartners, die gezamenlijk streven naar een duurzame oplossing voor de toenemende waterproblematiek.

De traditionele afvoer, die al eeuwenlang in gebruik is, bleek niet meer toereikend te zijn, vooral met de gevolgen van klimaatverandering en extremere regenval die een druk legden op de oude regeling uit 1890. “Alleen bij eb kan er water worden afgevoerd via Duinkerke of Nieuwpoort. Het project Mageteaux is een modern antwoord op een eeuwenoude uitdaging en het stelt ons in staat om flexibeler om te gaan met de waterhuishouding”, aldus Vandecasteele.

Westkustpolder

Een zorgpunt in dit proces is de voorgestelde vervanging van de Westkustpolder door een ambtelijk apparaat, zoals voorgesteld door minister Zuhal Demir (N-VA). Vandecasteele spreekt zijn bezorgdheid uit over deze mogelijke verandering: “De Westkustpolder werkt nauw samen met lokale experts die beschikken over kennis, ervaring en vaardigheden. Het behoud van de polder is van groot belang voor een effectieve aanpak van de waterproblematiek in de regio.”