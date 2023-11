Premier De Croo bezoekt Winterdijk en getroffen bewoners

Naar aanleiding van de aanhoudende wateroverlast hebben premier Alexander De Croo (Open VLD) en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Gwendolyn Rutten (Open VLD) donderdag een bezoek gebracht aan de Westhoek. Enkele bewoners werd een hart onder de riem gestoken.

Premier De Croo en minister Rutten trokken eerst naar de Winterdijk aan de Blankaart. Door de hevige regenval van de afgelopen dagen kwam de dijk steeds meer onder druk te staan. Daarom werd door de crisiscel van de provincie West-Vlaanderen beslist om vijftien woningen in Woumen (Diksmuide) en tien woningen in Merkem (Houthulst) preventief te ontruimen. De dijk houdt momenteel stand, al ging er lokaal wel wat water over.

Niet alle getroffen bewoners hebben hun woning al verlaten. Zo brachten de ministers in het bijzijn van burgemeester Jeroen Vandromme een bezoek aan een hoeve in Merkem. Vervolgens trok het gezelschap ook nog naar de brandweerkazerne van Merkem.