Prachtige beelden van waterhoos in Knokke-Heist op sociale media: “Nu ideaal weer ervoor”

Op het socialmedia-platform X, het voormalige Twitter, duiken prachtige beelden op van een waterhoos het afgelopen weekend in Knokke-Heist. Een waterhoos is eigenlijk de waterversie van een windhoos. “Nu met de koude lucht en het warme zeewater hebben we de ideale weersomstandigheden voor een waterhoos. De komende weken kunnen er dus zeker nog beelden van opduiken. Maar een waterhoos is heel onschuldig”, vertelt weerman Geert Naessens.

Waterhozen zijn geen uitzonderlijk fenomeen en komen geregeld voor aan de kust in de late zomer of het vroege najaar. “Dat is zeker niet zo zeldzaam. Vanaf half augustus tot pakweg eind september kan je dat verschijnsel aan zee zien. Maar zo’n waterhoos is heel onschuldig. Meestal blijven die waterhozen op zee en als ze al op het strand geraken, dan zal er misschien hoogstens een parasol wegwaaien. Maar vaak verdwijnen die aan land”, vertelt weerman Geert Naessens.

Op sociale media

Nu zijn het ook de ideale weersomstandigheden voor zo’n waterhoos. “De Noordzee zit op dit moment van het jaar op haar hoogste temperatuur en daarboven heb je met het wisselvallige weer een koude bovenlucht. Door dat grote temperatuurverschil tussen het warme water en de koude lucht krijg je dan die ontwikkeling van een waterhoos”, legt Geert uit.

“Op dit moment zitten er ook nog veel mensen aan de kust, dus is er meer kans dat er nog zo’n waterhoos gespot wordt. Tegenwoordig filmt ook bijna iedereen alles met zijn smartphone, dus waarschijnlijk zullen er nog een paar gedeeld worden op sociale media.”