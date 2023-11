Postbode komt met de schrik vrij nadat boom bijna op z’n wagen terechtkomt door hevige rukwinden

De hevige storm Ciarán zorgde voor heel wat ravage in West-Vlaanderen. In Izegem, in de Gentseheerweg ter hoogte van Decolan, viel iets voor 14 uur een stevige boom neer op de weg. Net op dat moment passeerde een postbode er met zijn postwagen.

Hij hoorde de kruin nog op het dak van zijn auto vallen en kwam gelukkig dus net met de schrik vrij. Een andere bestuurder die achter hem reed, kon nog net op tijd remmen. De hulpdiensten werden verwittigd om de boom weg te halen. Het verkeer werd hierdoor omgeleid. (RV)