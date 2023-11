Pasgeboren kalfje komt thuis, maar op andere dieren moet Marino langer wachten dan gehoopt: “Het water zakt te traag”

Een week na de noodgedwongen evacuatie van een deel van zijn dieren verwelkomde boer Marino Leeman uit Merkem de terugkeer van zijn eerste koe die ‘op verplaatsing’ beviel van een kalfje. Op zijn andere dieren moet hij langer wachten dan gehoopt. “Het water zakt te traag en het gevaar is nog niet geweken.”

Het water zakt, maar niet snel genoeg naar de zin van de boeren aan de winterdijk. De fietsenstalling voor de Spaarbekkenhoeve staat nog steeds onder water. “En dat baart zorgen”, zegt eigenaar Marino Leeman (46).

Vorige week woensdagavond was het er alle hens aan dek: op het smalle baantje op de top van de winterdijk bij Merkem reden vrachtwagens af en aan om de dieren van Marino te evacueren. In totaal vertrokken een zestigtal jongere runderen, een dertigtal schapen, vijftien geiten en zes paarden. De 85 melkkoeien bleven achter, samen met boer Marino die bleef tot de laatste koe.

Stress

“Waar moet ik heen met mijn melkkoeien”, verklaarde de emotionele en moegestreden landbouwer vorige week. “Deze dieren dienen elke dag gemolken te worden, moeten stress mijden en hebben nood aan een vertrouwde omgeving.”

De dagen en nachten die volgden waren bijzonder stresserend voor de veehouder, want het water steeg tot een recordhoogte en stroomde voor het eerst over de winterdijk richting de hoeve.

Vissen ontsnapt

“Toen we er met onze botten richting de stallen waadden, zagen we palingen en andere vissen passeren die konden ontsnappen uit onze visput”, herinnert Marino. “Die beestjes zijn we kwijt. Uiteindelijk kwam het water net niet tot in de stallen, maar het scheelde niet veel. Na een dag stopte de overstroming over de dijk.”

Samen met enkele collega-veehouders gaat Marino voor het eerst elke dag ‘uit werken’. “De geëvacueerde dieren zitten onder meer in Alveringem en moeten nog steeds gevoederd en verzorgd worden. Ik had gehoopt om de dieren dit weekend al te laten terugkeren.”

Langer wachten

Volgens gouverneur Carl Decaluwé is een terugkeer van vee pas aangeraden bij een waterpeil van vier meter TAW bij de winterdijk. “Daar zijn we nog lang niet”, aldus Marino. “Ik vrees dat ik nog minstens een week moet wachten om mijn geëvacueerde dieren terug te brengen.”

Toch kwam één koe donderdag onverwacht terug thuis. “De koe was vroeger dan gepland bevallen van een kalfje in Alveringem. Alles is goed verlopen. Moeder en kalf moesten na de bevalling zo snel mogelijk naar huis om het juiste voeder en verzorging te krijgen.”

Bij de Spaarbekkenhoeve vonden de voorbije dagen al een paar keer kraanwerken plaats om de winterdijk te verstevigen en te herstellen. Samen met het waterpeil is de vrees voor een dijkbreuk al wat gezakt. “Toch blijft het bang afwachten”, waarschuwt Marino. “Door de voorspelde regen en het uitzonderlijk hoge waterpeil is het gevaar nog niet geweken.”

Frustratie

“De daling van het waterpeil gaat hier niet vlot: het raakt niet snel genoeg in Nieuwpoort. Ik ben daar een paar dagen geleden gaan kijken en zag er een lege IJzer. Alsof je er met je botten kon doorlopen. Op terugweg naar Merkem was in Diksmuide amper een daling waar te nemen. Het water lijkt niet te schuiven en dat is frustrerend. Hopelijk vinden mensen die slimmer zijn dan mij er een oplossing voor.” (TP)