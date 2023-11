Padelveld Diksmuide opnieuw slachtoffer van storm: glazen panelen kapot gewaaid

Net zoals de zware storm Eunice in februari 2022 spaarde ook herfststorm Ciarán het padelveld van TC De Maene in Diksmuide niet. Door de druk van de rukwinden werden opnieuw verschillende glazen panelen vernield. De schade bedraagt weer meerdere duizenden euro’s.

In het voorjaar sloeg storm Eunice genadeloos toe op het nieuwe padelveld van TC De Maene aan het sportcentrum De Pluimen in Diksmuide. Het ging om een investering van 110.000 euro. Dat padelveld werd pas eind 2021 aangelegd en was vier maanden in gebruik toen de storm toesloeg. De schade bedroeg toen enkele tienduizenden euro’s want zowat alle glas rond alle velden sneuvelde.

Deze keer werden drie glazen ramen rond een padelveld vernield door de storm. Dat gebeurde door de druk van de rukwinden rond het sportterrein. Het glas ligt nog op het veld en kan momenteel niet betreden worden. Wanneer de schade hersteld kan worden, is onduidelijk. Of er de komende weken nog activiteiten gepland waren, is eveneens niet duidelijk. (JH)