Dinsdag is het opnieuw overwegend zonnig met in de voormiddag lokaal hoge wolkenvelden, vooral dan in het zuiden. Het KMI waarschuwt in de ochtend voor belemmerd zicht door mist aan de kust en in West-Vlaanderen. De maxima schommelen tussen 8 graden in het uiterste westen en 11 à 12 graden elders.