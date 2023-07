Optredens The Black Starlings en Alique op Dé Zomer van Lo-Reninge geannuleerd wegens slechte weersvoorspelling

De dienst voor Toerisme annuleert de optredens van The Black Starlings en Alique die normaal op donderdagavond 27 juli zouden plaatsvinden in Reninge in het kader van Dé Zomer van Lo-Reninge. De weersvoorspellingen zijn te slecht voor een zomerconcert in openlucht.

De andere twee concertavonden op donderdag 10 augustus met Attention Attention en Les François aan hotel-feestzaal de Oude Abdij in Lo en op donderdag 24 augustus met de Retrofun Coverband en Red Spot Avenue op het Noordschoteplein in Noordschote gaan wel door zoals gepland. (KVCL)