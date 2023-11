Opritten en afritten A19 zijn weer open

Sedert vrijdag in de vooravond zijn de op- en afritten van de A19 in Geluwe zowel in de richting Kortrijk als Ieper weer open voor alle verkeer. Wegens wateroverlast was het op- en afrittencomplex enkele dagen volledig afgesloten.

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaf eerst opdracht om de af- en oprit richting Ieper terug open te stellen. De oprit richting Kortrijk bleef nog een tijdlang gesloten omdat het water daar nog tot bovenaan de gracht stond.

Eerst werd de rijbaan grondig gereinigd met borstelmachines. Als het terug gaat regenen, is de kans heel groot is dat de op- en afritten opnieuw onder water komen te staan. De situatie wordt ook opgevolgd door de federale wegpolitie.