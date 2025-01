Opnieuw waait gestipte boom op fietspad langs kanaal Ieper-IJzer: “We rekenen erop dat de eigenaar dit prioritair bekijkt”

Tussen de omgewaaide bomen van storm Floriane zat een gestipte stam, die viel op het fietspad langs het kanaal Ieper-IJzer. Ook vorig jaar belandde een boom op dit pad. “Het lijkt toch aangewezen dat de toestand van deze bomen wordt nagegaan voor er effectief iets gebeurt”, reageert Iepers burgemeester Katrien Desomer.

De Westhoek bleef gespaard van slachtoffers tijdens de storm Floriane. Ondanks tal van bomen die op openbaar domein en wegen belandden, van de autosnelweg A19 in Zonnebeke over de gewestweg Kemmelseweg in Ieper tot het landelijk weggetje van de Callestraat bij grensdorpje Watou. Langs het kanaal Ieper-IJzer viel een boom over het jaagpad tussen Ieper en deelgemeente Boezinge. Het pad wordt dagelijks gebruikt door fietsende scholieren, pendelaars en andere zwakke weggebruikers. De stam belandde op het rij- en wandelgedeelte, de kruin kwam in het water van het kanaal terecht.

Brandweer Westhoek snelde ter plaatse om de stam te verzagen en het jaagpad vrij te maken. Het onderste stuk van de stam vertoonde een stip in een geel-groen fluokleur en een gedeelte onderaan de boom bleek hol vanbinnen. Ook andere bomen langs het jaagpad zijn gemarkeerd met gelijkaardige stippen. De Vlaamse Waterweg nv beheert de bomen, maar kon maandag nog geen informatie delen over de fluokleurige stippen en de toestand van deze gemarkeerde bomen.

Niet de eerste keer

Het blijkt niet de eerste keer dat een boom op het jaagpad waaide. “Vorig jaar viel in februari een boom net niet op voorbijkomende fietsers”, weet Iepers burgemeester Katrien Desomer (Team Ieper). “Ook vandaag sneuvelde opnieuw een boom en kwam deze op het fietspad terecht. Het lijkt toch aangewezen dat de toestand van deze bomen wordt nagegaan voor er effectief iets gebeurt. We rekenen erop dat de eigenaar dit prioritair bekijkt.”

Ook langs de IJzerdijk, een jaagpad langs de IJzer in Diksmuide, blies storm Floriane een boom omver. Het ging om twee stammen die groeiden uit dezelfde wortel. Beide kwamen terecht op de rijbaan. Ook hier gaat het om een boom van De Vlaamse Waterweg nv, bevestigt burgemeester van Diksmuide Koen Coupillie (Actie!), maar deze bleek niet zichtbaar gemarkeerd. “Over de toestand van de bomen moet ik je het antwoord schuldig blijven”, aldus Coupillie. “Ze staan natuurlijk wel aan een vlakte waar het erg hard kan waaien en ik kan getuigen dat het echt wel ferm gewaaid heeft.”

Recente investeringen voor fietsers

Volgens De Vlaamse Waterweg nv is een jaagpad in de eerste plaats een dienstweg voor de waterwegbeheerder en wordt deze gebruikt in functie van onder meer inspectie, onderhoud, overslag en waterbeheersing. “Daarnaast is het jaagpad voor vele woningen ook een ontsluitingsweg”, staat te lezen op de website van De Vlaamse Waterweg nv. “De laatste decennia is het medegebruik door derden van jaagpaden sterk gestegen. Zo zijn jaagpaden geliefd bij menig recreant en sportliefhebber, maar ook voor functionele verplaatsingen met de fiets.”

De provincie West-Vlaanderen investeerde de voorbije jaren in nieuwe en bestaande fietsverbindingen die aansluiten op deze jaagpaden. Het gaat om twee ‘groene assen’: de Vrijbosroute met nieuwe brug over het kanaal Ieper-IJzer doorkruist het jaagpad in het Ieperse Boezinge en de Frontzate kreeg vorig jaar een stuk nieuw fietspad tot aan de IJzerdijk in Diksmuide. (TP)