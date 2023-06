Na de hevige regenval van de afgelopen uren is op de Augustijnenrei in Brugge opnieuw vervuiling opgetreden.

Net als vorige week drijft er een vuile smurrie op het water. Gelukkig liggen de dammen, die vorige week aangelegd zijn, er nog en wordt zo de vervuiling enigszins ingeperkt. De brandweer en de stadsdiensten kwamen ter plaatse om de vervuiling vast te stellen. Het opruimen zal woensdag gebeuren. Het is nog steeds zoeken van waar de vervuiling afkomstig is en wat de oorzaak is.