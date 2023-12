Opnieuw klein laagje sneeuw mogelijk, maar vooral opletten op de weg voor ijzel

Zondag worden we wakker met wijdverspreide vorst, met een storing die uit het westen aankomt die 1 tot 3 cm sneeuw met zich meebrengt. Die storing gaat daarna over in regen met kans op ijzel. In West- en Oost-Vlaanderen is het door de vriestemperaturen en de lokale buien van regen of sneeuw extra opletten voor ijsplekken. Daar geldt de hele dag code geel voor gladheid, meldt het KMI. In Antwerpen en Vlaams-Brabant is dat vanaf 11 uur, in Limburg 14 uur.

De maxima schommelen zondag tussen 0 en -2 graden in de Ardennen en rond 0 of 1 graad elders. Zondagavond en -nacht trekt de (winterse) neerslag naar het noordoosten waardoor het tijdelijk weer droger wordt. Het blijft tamelijk bewolkt met minima van -3 graden in de Ardennen tot 1 graden in het westen van het land.

Maandag trekt een nieuwe zone met soms winterse neerslag vanuit Frankrijk snel ons land binnen. De regen kan opnieuw voorafgegaan worden door sneeuw of ijzel, vooral in de ochtend. De temperaturen zullen langzaam stijgen tot 2 graden in de Hoge Venen en 6 graden in de regio’s dicht bij Frankrijk tegen het einde van de dag.

Op dinsdag staat er nog eens zwaarbewolkt weer met neerslag op het programma. Vooral in de Ardennen kan dat nog winterse neerslag zijn. De maxima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 7 graden vlak aan zee.

Enkele (winterse) buien trekken woensdag over het land, bij maxima tussen 2 graden in de hoge Ardennen en 7 graden in Vlaanderen. ‘s Nachts wordt het opnieuw kouder met op grote schaal vorst.