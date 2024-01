Op zoek naar oplossingen voor wateroverlast tijdens infomoment in Woumen: “We moeten meer samenwerken met Frankrijk”

Landbouwcomice Diksmuide en ABS Diksmuide organiseerden op donderdag 25 januari een infovergadering over de waterproblematiek in de regio. Dit ging door in de goed volzette zaal van OC Walnes in Woumen.

Als eerste kwam Pieter-Jan Tallieu, voorzitter vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen (VVPW) en ontvanger-griffier van Zuidijzerpolder, aan het woord. Hij had het over de recente overstromingen en duidde de ernst hiervan aan de hand van cijfers die het vergelijk maakten tussen de waterstand van vorige jaren en die van eind 2023. “Scenario’s waarbij pompen op de IJzer in Nieuwpoort geplaatst worden met havengeul als bergingsreservoir en de IJzer afwaarts naar Diksmuide wordt verbreed, heeft het grootste effect op de waterpeilen en op het overstromingsrisico. Daarnaast blijft de invloed van de Ieperstuw, het lokanaal en het pompen op het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort voor de waterafvoer, eerder beperkt”, aldus Pieter-Jan Tallieu.

Kijken naar Frankrijk

Ook gedeputeerde Bart Naeyaert voor landbouw en integraal waterbeleid gaf hierbij zijn visie op de mogelijke oplossingen. Hij haalde daarvoor ook Frankrijk aan. “Naast het opwaarderen van de grachten, aanleggen van bufferzones en dergelijke moet er een oplossing komen. We moeten zorgen dat mensen en middelen worden vrijgemaakt om tot een degelijke oplossing te komen. Ik kijk daarvoor ook naar Frankrijk. Niet alleen komt het water van Frankrijk langs onze streek naar de zee, maar ook zij moeten kunnen zorgen voor een snellere doorgang van het water. Wanneer we samenwerken, kunnen er door Europa vlotter middelen ter beschikking worden gesteld”, aldus gedeputeerde Naeyaert.

“De Vlaamse regering wil rationaliseren met de Nederlandse Waterschappen als model. Belangrijk is dat we in de toekomst zullen moeten samenwerken om de waterstanden optimaal te houden, ook naar het zorgen voor voldoende water tijdens de droge zomers dus.”