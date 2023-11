Op weg naar natste november ooit? “Nu al twee derde van neerslag in november gevallen”

De waterlopen staan in West-Vlaanderen alarmerend hoog nadat het in de afgelopen dagen intens veel geregend heeft. “In het meetpunt in Oostende is er al twee derde van de totale maandneerslag van november in 2022 gevallen. De komende dagen zal het iets verminderen, maar aan de kust blijft er kans op felle buien”, vertelt weerman David Dehenauw. Op verschillende plaatsen in onze provincie, zoals in Lo-Fintele is de waakdrempel van de waterlopen al overschreden. De brandweerzone Westhoek moest deze voormiddag al 85 keer uitrukken voor veelal kleine interventies van wateroverlast.

De afgelopen dagen heeft West-Vlaanderen veel neerslag te verduren gekregen. “Op het einde van de storm Ciaran is er aan de kust en in Brugge ontzettend veel neerslag gevallen, namelijk zo’n 30 à 40 liter regen per vierkante meter op een periode van ongeveer 12 à 24 uur. Het KMI heeft toen, net zoals deze ochtend vroeg code geel uitgeroepen voor eventuele wateroverlast”, legt weerman David Dehenauw uit Blankenberge uit.

In Komen is de brasserie het Zwaanhof gesloten, omdat de zaak niet meer toegankelijk is door de wateroverlast. © Facebook

“Deze ochtend zeiden de weermodellen dat er op 24 uur tijd zo’n 25 liter tot plaatselijk zelfs 50 liter zou gevallen zijn. Deze namiddag krijgen we wisselvallig weer en wordt het iets droger. Morgen zien we ook wat buien, maar zal het niet regenen, zoals vandaag. Woensdagnamiddag daarentegen kunnen de buien terug wat intenser zijn. Ik zou de mensen willen hoop geven, maar de komende tien dagen blijft het erg wisselvallig met 10 à 13 graden en wordt het niet kouder of droger.”

Natste november?

Na een erg natte maand oktober ziet het er naar uit dat ook november zo zal zijn. “Traditiegetrouw is november een natte maand, omdat het zeewater in Het Kanaal tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk nog vrij warm is. Dat zorgt ervoor dat buien over Noord-Frankrijk naar ons overwaaien”, legt Dehenauw uit.

“Op nog geen zes dagen tijd is er in Oostende 60 liter neerslag gevallen per vierkante meter, bijna twee derde van november vorig jaar”

In het meetstation bij de luchthaven in Oostende is er in november tot en met vandaag al 60 liter neerslag per vierkante meter gevallen. “Normaal valt er in de maand november ongeveer 90 liter. Dat wil zeggen dat we op nog geen zes dagen tijd al twee derden van de neerslag van november vorig jaar hebben moeten verwerken. Zoiets kan tellen, maar het zal niet aan hetzelfde tempo blijven regenen. Of we de natste november maand ooit zullen krijgen, zullen we nog moeten zien.”

Beeld van niet-kritieke overstroming in Houthulst. © gf

Alarmerende waterpeilen

Door de vele neerslag staat het waterpeil in de waterlopen op dit moment alarmerend hoog. “Die waterstanden zullen hoog blijven en kunnen vandaag ook opnieuw stijgen door de neerslag, die ook nog voorspeld wordt”, zegt Leen Boeckx van het Hydrologisch Informatie Centrum. “ Momenteel zitten we in een waakfase, waarbij er kans is op een niet-kritieke overstroming. Dat gaat dan veelal over weilanden en akkers.”

“Het peil van de Franse bovenlopen van de IJzer stijgt, wat uiteraard een invloed zal hebben op de IJzerloop bij ons. In Roesbrugge bij Poperinge is het waterpeil gestegen en kan de waakdrempel overschreden worden. In Fintele, een gehucht in Lo-Reninge is die waakdrempel afgelopen nacht zelfs overschreden. Het peil van het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke bij Veurne ligt ook rond de waakdrempel. Ook op het Kanaal Gent-Oostende en het Kanaal Nieuwpoort-Plassendale kan afhankelijk van het getij het waterpeil de waakdrempel overschrijden.”

“Op dit moment blijft het water bij laagtij aan zee nog altijd heel hoog staan, waardoor er maar beperkt water kan geloosd worden”

“En net nu hebben we te maken met iets wat we doodtij noemen. Dat wil zeggen dat de waterstanden bij laagwater aan de kust ook zeer hoog blijven door de windrichting”, stelt Dehenauw. “Daardoor worden de mogelijkheden om water uit de rivieren tijdens laagtij naar de zee te lozen tot donderdag 9 november erg beperkt”, vult Boeckx aan.

Door het wisselvallige weer zullen de waterlopen in West-Vlaanderen de komende dagen goed moeten opgevolgd worden. “De bodem is verzadigd en het water moet kunnen afgevoerd worden om overstromingen te vermijden”, legt Dehenauw uit. “Daarnaast moeten we ook in de gaten houden hoeveel water er van de IJzer in Noord-Frankrijk naar ons zal toestromen. We moeten waakzaam blijven, maar mogen natuurlijk niet op de zaak vooruit lopen.”

Interventies

De brandweerzone Westhoek is sinds deze morgen reeds 130 keer opgeroepen voor wateroverlast. “Dat is voornamelijk voor beken, die overstroomden en zo lokaal enkele huizen bedreigden. Het overgrote deel van de interventies is voor de regio Poperinge en Ieper”, zegt persverantwoordelijke Kristof Louagie.

Brandweerzone Midwest kreeg sinds maandagochtend een twintigtal oproepen te verwerken rond wateroverlast. “De situatie is heel goed beheersbaar.” Bij brandweerzone Fluvia kwamen er slechts twee oproepen binnen. “Het ging om mensen, die bezorgd waren dat een akker zou onderlopen of om een rioolputje dat verstopt zat, waardoor het water niet weg kon. Maar de technische diensten kon dit vlug oplossen”, klinkt het. En ook bij Hulpverleningszone 1 blijft het voorlopig rustig. “Nu lopen er enkele kleine oproepen voor wateroverlast. Zaterdag was het iets drukker, omdat we toen hevige regen te verwerken kregen, maar momenteel valt het goed mee. Als er nu nog regen bijkomt, dan kan er wel vlug iets gaan onderlopen.”