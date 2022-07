Op een na warmste dag ooit: 39,9 graden in Koksijde

Het kwik is in Ukkel dinsdag gestegen tot 38,1 graden. Dat meldt weerman David Dehenauw op Twitter. Het is zo de op een na warmste dag sinds het begin van de metingen in Ukkel in 1892.

Eerder op de dag raakte al bekend dat het vorige dagrecord van 36,2 graden uit 2006 verbroken werd.

Dinsdagavond laat Dehenauw nog weten dat de hoogste temperaturen gemeten zijn in Kleine Brogel (39,1 graden), Koksijde (38,9 graden) en Chièvres in de provincie Henegouwen (38,8 graden).

Volgens cijfers van weerman Frank Deboosere is het dinsdag ook de op een na warmste dag in Ukkel sinds het begin van de metingen. Enkel op 25 juli 2019 was het warmer: toen steeg het kwik tot 39,7 graden.

Hoogste waarden in synoptisch KMI-netwerk : Kleine Brogel 39,1 graden, Koksijde 38,9 en Chièvres 38,8. — David Dehenauw (@DDehenauw) July 19, 2022