Ook waterschade bij verschillende woningen in Leisele, bewoonster reageert moedeloos: “Laat dit alstublieft de laatste keer zijn!”

De focus ligt fel op Stavele voor de bescherming tegen water, maar ook in deelgemeente Leisele hebben ze een hele kwetsbare hoek. In de zijstraat van het Marktplein liggen vier woningen en in drie daarvan liep dinsdagavond het water binnen. In de mooie woning van Evelien Broucke stond het water 52 centimeter hoog. Evelien wijst niemand met de vinger, maar ze vloekt ook: “Dit is de tweede keer!”

Evelien Broucke probeert met hulp en steun van dichte en verre buren woensdag te redden wat er te redden valt in haar mooie interieur. Het water buiten trekken, schoonmaken, afwassen, enzovoort. Dinsdag stond het water tot 52 centimeter hoog in huis. “Het enige positieve aan deze ellende is de vriendschap, steun en solidariteit die wij van onze buren en vrienden ervaren.”

Geen tijd

“Dinsdag om 15.30 uur kreeg ik telefoon van mijn man, die net thuis kwam van het werk”, vertelt Evelien. “Onze woning was omsingeld door water, maar het stond nog buiten. Tegen 16 uur stond het water al binnen. Tot maar liefst 52 centimeter hoog. Je hebt de tijd niet om ook maar iets te beveiligen, zo snel gaat dat. Wij wonen sinds 2008 op deze plek en we wonen hier graag, maar het is de tweede keer dat we dit meemaken. In 2014 tijdens de werken van dorpskernvernieuwing is ons huis ook ondergelopen. We hadden toen ook veel schade. We hebben toen alles hersteld: zelfs de vloer hebben we moeten vernieuwen. Meteen hebben we toen vloerverwarming gelegd.”

“De brandweer was hier snel, ja. Ze hebben tot laat in de avond gepompt, maar de schade is onherstelbaar: meubels, de keuken, andere spullen,… Het is mijns inziens allemaal verloren. Ik ben boos, verdrietig, moe, maar we proberen te relativeren en doen voort. Woensdagmiddag komt de expert van de verzekering, donderdag een kuisploeg en een container. Ik verwijt de gemeente en de politiek niets. Schrijf dat maar op. Maar laat dit alstublieft de laatste keer zijn. Ik stel voor dat de mensen die daarvoor opgeleid zijn de situatie in kaart brengen – ligt het probleem hier of ligt het verder weg? – en een oplossing zoeken. We wonen hier graag, maar dit is de keer te veel.”

Reactie Liefooghe

De bewoners van de drie ondergelopen huizen zeggen dat er vroeger een gracht lag, maar dat een buur die gracht – op eigen houtje, zonder vergunning – heeft dichtgegooid. “Het zou geen verschil gemaakt hebben, maar als dat waar is, dan is dat niet ok”, menen ze.

Burgemeester Liefooghe zegt dat hij erg meeleeft met de getroffen inwoners, maar dat hij ook machteloos is. “De akkers rond deze cluster van woningen liggen substantieel hoger dan dit straatje. Het water loopt normaal gezien af via de Houtgracht. Maar als die vol is, zoekt het andere wegen. Ik ben dinsdagavond ter plekke geweest en de tranen kwamen in mijn ogen omdat ik niks kon doen voor de betrokkenen.”