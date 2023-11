Ook Vlaamse ministers Jambon en Crevits kwamen ‘in het grootste geheim’ naar Stavele

Nadat op zaterdag twee federale excellenties naar de Westhoek kwamen om het water met eigen ogen te aanschouwen, kwam gisteren zondag in het grootste geheim ook een delegatie van de Vlaamse regering tot in Stavele om er met de burgemeesters Laridon, Dejaegher, Liefooghe en Morlion van gedachten te wisselen.

Niet bevoegd minister Zuhal Demir van N-VA kwam naar Stavele, maar haar partijgenoot minister-president Jan Jambon, samen met minister Hilde Crevits (CD&V) uit Torhout. De Alveringemse burgemeester Liefooghe was op de afspraak om ook aan de Vlaamse regeringsvertegenwoordigers centen te vragen om zijn dijk rond Stavele te helpen bekostigen. De raming daarvoor is ondertussen opgelopen van 2 miljoen euro vorig jaar naar actueel 3,5 miljoen euro. Een stijging die te wijten is aan het feit dat het departement Omgeving gaandeweg de opmaak van het Stavelse dossier een bijkomende eis heeft geformuleerd: men wil dat het volume water dat na de aanleg van de dijk niet meer in de dorpskom zal kunnen lopen, op een andere plaats gecompenseerd wordt! En dus moet de gemeente Alveringem een stuk van 11 hectare zien te vinden om daar de grond uit te graven. Geen gemakkelijke opdracht en een dergelijk geschikte locatie vinden, is het studiebureau vooralsnog niet gelukt.

“Het is positief dat ook de Vlaamse ministers zijn komen luisteren. Bijkomend aan dit overleg zal het Alveringemse schepencollege vanavond beslissen om nog een officieel schrijven te richten aan het kabinet Jambon met daarin ook op papier onze vraag naar financiële steun”, reageert burgemeester Liefooghe.

Top secret

De komst van Jan Jambon en Hilde Crevits gisteren zondag 12 november moest op vraag van beide ministers ‘top secret’ blijven. Bazin Iris van ’t Hof van Commerce in Stavele deed op verzoek van minister Crevits een uur voor openingstijd open. Journalisten en persfotografen waren niet gewenst.