Ook (smeltende) sneeuw in West-Vlaanderen verwacht

Wie zijn winterjas alweer in de kast had gestopt, haalt die best nog even opnieuw boven. Verschillende weermoddelen geven immers aan dat het in de nacht van woensdag op donderdag zou kunnen sneeuwen. Dat bevestigt ook weerman David Dehenauw.

Er is woensdag vrij veel bewolking en het is overwegend droog, in de Ardennen deze voormiddag nog kans op regen. De maxima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 12 of lokaal 13 graden in het centrum van het land, meldt het KMI.

Gladde wegen

‘s Avonds en ‘s nachts is het eerst nog wisselend bewolkt en op een lokale bui na droog. In het tweede deel van de nacht trekt een koufront vanaf het noordwesten het land in met regen die kan overgaan in (smeltende) sneeuw. In de zuidoostelijke landshelft blijft het nog overwegend droog tot donderdagochtend. De minima liggen tussen -2 graden in sommige Ardense valleien en +4 graden in Belgisch Lotharingen. Donderdag/morgen trekt een storing verder oostwaarts over het land met regen of (smeltende) sneeuw. Vrijdag wordt het overwegend zwaarbewolkt met perioden van regen of smeltende sneeuw, in de Ardennen meestal sneeuw.

Ook in onze provincie wordt sneeuw of natte sneeuw verwacht tussen morgen en vrijdagnamiddag. Dat bevestigt weerman David Dehenauw. “Vooral de nacht van donderdag op vrijdag en vrijdag overdag kan er sneeuw blijven liggen wat voor gladde wegen zal zorgen. In het weekend wordt het droger met plaatselijke nachtvorst.” Het wordt toch uitkijken dus.