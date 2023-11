Ook Sijsele krijgt af te rekenen met wateroverlast

De felle regen van de afgelopen uren zorgt ook in de Brugse regio voor wateroverlast.

Verschillende kelders liepen onder en wegen kwamen blank te staan, zoals hier in de Sijselestraat in Sijsele. In de straat staat tot 50 cm water. De stadsdiensten en de brandweer zijn ter plaatse en doen er alles aan om de watermassa binnen de perken te houden.

Voorlopig lukt dat want tot nu toe zijn nog geen meldingen van ondergelopen woningen gemeld. De Sijselestraat is ondertussen wel afgesloten voor het verkeer. Het is op vele plaatsen bang afwachten wat de komende uren nog zullen brengen.