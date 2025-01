Ook Peter voorspelt het weer voor 2025: “Sombere meimaand en wisselvallige zomer”

Na Geri Haerynck (83) uit Koekelare publiceerde nu ook zijn jongere collega-volksweerman Peter Regheere (50) uit Lo zijn weersvoorspellingen voor 2025. “De zonnepanelen zullen niet overbelast worden, maar grondwater zal er genoeg zijn.”

Het weer fascineert Peter Regheere enorm. Dat heeft deels ook te maken met zijn hobby als duivenmelker. Al enkele jaren voorspelt hij het weer op basis van de weersomstandigheden tijdens de lotdagen. Die lopen van 26 december tot 6 januari. Elke zes uur van zo’n lotdag stemt overeen met een week in een maand.

“De eerste zes uur van 26 december staat voor het weer de eerste week van januari, de volgende zes uur voor de tweede week en ga zo maar door”, legt Peter uit. “Het is een oude Germaanse traditie. Ik kreeg de microbe te pakken via mijn grootvader en hanteer exact dezelfde werkwijze. Ik noteer al mijn waarnemingen nauwkeurig in een boekje, dag en nacht.”

Mei wordt somber

Peter baseert zich op die notities om het weer in Lo-Reninge en omgeving te voorspellen . En dat ziet er helaas niet zo denderend uit voor 2025 “Februari wordt een zwaarbewolkte maand met wekelijks gemiezer of regen”, voorspelt Peter. “Ook maart begint wisselvallig, maar naarmate de maand vordert wordt het weer beter. Ook april begint mooi, met kans op nachtvorst. Het einde van de maand wordt bewolkter. Mei wordt een sombere regenmaand met weliswaar zachte temperaturen. Juni begint nog bewolkt, maar vanaf de tweede week krijgen we mooi weer.”

Wisselvallige zomer

De vraag van 1 miljoen: wat brengt de zomer? “Juli begint droog met bewolking, de tweede week is er kans op regen. Maar daarna blijft het droog. Ook augustus begint droog en zacht, maar bewolkt. Vanaf de twee helft wordt het helaas wisselvallig met regen. Ook september begint wisselvallig, maar op het einde van de maand wordt het beter.”

“Oktober begint zoals september eindigt”, gaat Peter verder. “Op het einde van de maand is er wel kans op een bui en mogelijk ook al nachtvorst. November wordt bewolkt met tussendoor brede opklaringen, maar wel fris. December wordt een warme maar heel natte maand met veel regen.”

“We krijgen dus een relatief mooi voorjaar, maar een typische wisselvallige Belgische zomer”, concludeert Peter. “In het najaar krijgen we beter weer, maar naar het einde van het jaar toe wordt het opnieuw nat. Zonnepanelen zullen zeker niet overbelast worden en grondwater zal er genoeg zijn.”