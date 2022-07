Ook op het strand van Oostende is het puffen en zweten: “Zó veel volk, het is hier precies Tomorrowland”

Wie een verfrissend briesje zocht aan de kust, was er aan voor de moeite. Op het strand van Oostende klom het kwik deze middag tot liefst 38 graden Celsius. De Koningin der Badsteden liep vandaag nagenoeg helemaal vol met (dagjes)toeristen, de lokale horeca had handen te kort om iedereen te bedienen. “Verkoeling zoeken in zee? Die voelt begot lauw aan!”

Het binnenland vluchtte vandaag massaal naar onze kustlijn. De NMBS legde enkele extra treinen in richting zee en alle (ondergrondse) parkings in Oostende stonden al net voor het middaguur afgeladen vol. Op de terrasjes op de Zeedijk zochten oververhitte badgasten van schaduw en hydratatie op, op het strand zelf was het bakken en braden.

Onze thermometer gaf temperaturen aan die met de magische kaap van 40 graden Celsius flirtten, een verkoelend zeebriesje was ver zoek. En stónd wel een windje, maar die voelde aan alsof je met een haardroger op stand tien vol in je gezicht aan het blazen was.

Warm, warmer, warmst, al lieten de vele zonnekloppers het niet aan hun hart komen. “Dit is genieten”, glundert Dimitri De Craene (44) uit Menen. Hij is met zijn echtgenote Sita Florentine (34), dochter Alicia De Craene (14) en mama Linda Wyseure (64) naar Oostende afgezakt voor een dagje vol zon, zee en zand. “Ik run een pizzeria, maar die heb ik vandaag wijselijk niet geopend”, legt hij uit. “Gesloten wegens de hitte. Ik denk niet dat we vandaag veel pizza’s zouden verkocht hebben. Het is er het weer niet voor, hé.”

Dimitri De Craene, Linda Wyseure, Alicia De Craene en Sita Florentine ruilden de pizzeria in Menen in voor het mulle zand. © Kurt Desplenter

“Ik run een pizzeria in Menen, maar heb die vandaag wijselijk gesloten. Veel te warm!” – badgast Dimitri De Craene

Dimitri en zijn familie genieten van een spelletje petanque in het mulle zand en wanneer de zon net iets te veel brandt, vluchten ze het water in. “Al is écht verkoelen er vandaag niet bij. De zee voelt begot lauw aan”, lacht hij. “Ach, deze hitte is morgen al voorbij. Een crèmeke lekken, een terrasje doen… We kunnen er maar beter het beste van maken.”

Mierennest tussen de zandkorrels

Terwijl duizenden mensen op het strand aan het Casino Kursaal zich zo weinig mogelijk inspannen, is het bij de Strandreddingsdienst van Oostende alle hens aan dek. “Net als op andere zomerdagen zijn er vandaag 65 mensen actief”, duidt hoofdredder Levy Meyer (28). “We zijn drukke en warme dagen gewend, maar dit is echt extreem. Het koelt totaal niet af, zelfs niet pal aan de waterlijn. Nog nooit meegemaakt. De wind blaast uit het zuiden, de warme lucht blijft dus maar binnenstromen.”

Hoofdredder Levy Meyer overschouwt ‘zijn’ strand. © Kurt Desplenter

Óvervol zit het strand vandaag niet, maar de redders komen ogen te kort, klinkt het. “Dit is net alsof we op Tomorrowland toezicht houden. Er staat een massa volk voor ons, een mierennest. Wanneer het hoogwater is, kunnen we met onze voertuigen het strand niet meer op. Zó veel volk is er.”

“Dit weer is echt extreem. Nog nooit meegemaakt. Het koelt totaal niet af, zelfs niet pal aan de waterlijn” – hoofdredder Levy Meyer

Levy en zijn team hadden de voorbije dagen vooral de handen vol met het terugvinden van verloren gelopen kinderen. “Zondag kregen we 35 meldingen binnen, maandag waren dat er 41. Vandaag zullen we meer dan waarschijnlijk nog hoger eindigen. Het aantal drenkelingen blijft gelukkig wel beperkt. Afgelopen weekend, bij springtij, moesten we één zwemmer uit het water redden. Een groot verschil met vorig jaar. In augustus 2021 was dat haast dagelijkse kost.”

Bijna 40 graden op het strand. Puffen, zweten, blazen. © Kurt Desplenter

De werkdag van de Oostendse redders zit er normaliter om 18.30 uur op. “We starten om 10.30 uur. Zo’n dag is niet te onderschatten. Je moet constant gefocust zijn, je werkt onder een loden zon… Daarom bevoorraden we onze mensen ook regelmatig met koelkastfris water en zonnemelk. En vanavond kruipen we vroeg onder de wol, want morgen wacht ons opnieuw een drukke dag. Gelukkig met iets mildere temperaturen.”

‘Zevende vitesse’ in de strandbar

Wie een streepje zon meepikt bij 38 graden, krijgt ook dorst. Daar kunnen ze in de Blue Buddha Beach Club van meespreken. “De laatste dagen waren verschrikkelijk druk”, zegt vervangend verantwoordelijke Ryan Vander Elst (26). “We werken constant in zevende vitesse. Al is het nu ook voor ons iets te warm. Mensen blijven langer op het strand liggen en zakken pas na 16 of 17 uur naar ons strandbar af. In de hoop dat het dan al wat frisser zal zijn.”

Het team van de Blue Buddha Beach Club: Iluna Leekens, Thian Vanhoenacker, Ryan Vander Elst en Sara Snyers. © Kurt Desplenter

“Hoe we ons koel houden? Wat schaduw opzoeken en voldoende drinken. Water, geen alcohol. Dat laten we aan onze klanten over” – Ryan Vander Elst van Blue Buddha Beach Club

“Geef ons maar 25 graden en een licht zeebriesje, want we moeten onszelf in deze hitte ook koel weten te houden. Vaak de schaduw opzoeken, je goed insmeren tegen de zon en voldoende drinken. Water, hé, absoluut geen alcohol. Dat laten we aan onze klanten over. Die zijn gek op onze huisgemaakte mojito en strawberry daiquiri. Die maken we momenteel aan de lopende band.”

Overmorgen maken ze zich bij Blue Buddha Beach Club op voor een stevig feestje. “21 juli, onze nationale feestdag, zullen we hier uitbundig vieren. Een dj komt de boel op stelten zetten, we gaan voor een full house. En de weersvoorspellingen spreken over een graad of 23. Perfect!”

Werkloze go-carts

Terwijl brasserieën en ijsjesventers de handen vol hebben om alle klanten te bedienen, zitten de go-cartverhuurders er eerder werkloos bij. “Voor ons is het echt veel en veel te warm”, zucht Yagari Mohammad (37) van Play-Time. De billenkarren, steps en andere typische kustvoertuigen staan er bij deze verpletterende hitte eenzaam bij.

Yagari Mohammad van Play-Time ziet de go-carts vooral op stal blijven. © Kurt Desplenter

“Wat wil je ook… Als het zo warm is, kruipen mensen écht niet op een go-cart. Het is erg rustig. We verhuren wel nog de billenkarren waar je met een stuk of negen mensen op kan. Dat maakt het ook wat makkelijker trappen. We beleven wél een goeie zomer, hoor. Dat was ook nodig, na het coronajaar 2020 en de kwakkelzomer van vorig jaar. Vandaag nog even op de tanden bijten en dan opnieuw een temperatuur die rond de 25 graden schommelt. Heerlijk!”