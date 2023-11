De hevige regenval zorgt niet enkel in de Westhoek, maar ook op verschillende plaatsen in de regio Roeselare voor serieuze wateroverlast.

In Staden werd inmiddels een gedeelte van de Sint-Jansstraat, een belangrijke toegangsweg, afgesloten. In Roeselare staat een gedeelte van de Schaapbruggestraat onder water. In het verleden waren er daar ook al meermaals dergelijke problemen. De politie sloot een gedeelte van de slaat af.