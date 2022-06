Ook bij ons worden zuiderse temperaturen verwacht, maar van een hittegolf is (nog) geen sprake

We kregen dit weekend al een aangenaam voorproefje, maar deze week zal het kwik nog meer stijgen. Momenteel kampt Spanje met een serieuze hittegolf, en die warme lucht komt nu ook onze richting uit.

De tropische lucht, afkomstig uit het noorden van Afrika, is zich aan het verspreiden richting het noordoosten van Spanje. De komende dagen zal die verder reizen naar de Frans-Belgische grens, waardoor donderdag de temperatuur in ons land gevoelig zou kunnen stijgen. Toch kunnen we vandaag ook al het effect daarvan voelen. Sommige weermodellen voorspellen zelfs 35 graden vanaf vrijdag in bepaalde delen van het land.

Gevoelig koeler aan de kust

Toch zal er een voelbaar verschil zijn binnen onze provincie. Kustbewoners zullen mogelijk kunnen rekenen op een zeebriesje, daar zal het kwik normaal de grens van 25 graden niet overstijgen. In Zuid- en Midden West-Vlaanderen zullen de hoogte temperaturen worden waargenomen, tussen de 28 en 30 graden.

“Dit is geen uitzonderlijk weer voor de maand juni”

Uitzonderlijk is dit weer alvast niet. “Het gebeurt heel vaak dat we in juni zo’n zomerse dagen krijgen. Dit weer voorspelt ook niets over de zomervakantie, in tegenstelling tot wat soms wordt gedacht. Laat ons nu gewoon genieten van de zon nu ze er is”, aldus West-Vlaams meteoroloog David Dehenauw.

Geen Spaanse toestanden

Ook in West-Vlaanderen staan hier en daar al enkele zomerfestivals gepland. Dit weekend vindt bijvoorbeeld Live Is Live plaats in Zeebrugge. Er wordt aangedrongen op extra waakzaamheid, rekening houdend met het zomerse weer. Voldoende de schaduw opzoeken en water drinken, zo klinkt het gewoonlijke advies.

Komend weekend ziet er dus zonder meer zomers uit, maar de Spaanse hitte zullen we niet evenaren. Daar is momenteel sprake van een echte hittegolf, met temperaturen van meer dan 40 graden in de schaduw. Zo’n vaart zal het bij ons volgens David Dehenauw niet lopen. Hij verwacht dat de warmte na het weekend opnieuw gevoelig zal afnemen, al dan niet met een onweer in het verschiet.