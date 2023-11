Ontwortelde boom belandt op woning in Izegem: “Belangrijkste is dat er niemand gewond is geraakt”

Storm Ciarán bracht donderdag onder ander langs de Lodewijk De Raetlaan in Izegem zware schade. Een door de hevige wind ontwortelde boom kwam neer op het huis van Alain Goemaere en zijn vrouw. Het koppel kwam met de schrik vrij, maar verschillende takken maakten wel gaten in het dak van de woning.

De zware storm Ciarán velde donderdag heel wat bomen. Zo ook langs de Lodewijk De Raetlaan, waar een tientallen jaren oud exemplaar het plotseling begaf. “Mijn vrouw was net naar een Halloweenfilm aan het kijken toen de hevige wind de boom ontwortelde”, aldus Alain Goemaere.

De boom belandde op het dak van de woning van het koppel dat er inmiddels vijf jaar woont. “We merkten onmiddellijk dat de impact groot was. Verschillende takken boorden zich door het dak. Op de bovenverdieping van onze woning is er serieus wat schade. Naar de zolder ben ik nog niet gaan kijken. Ik durf geen risico’s nemen”, aldus Alain.

Hij verwittigde onmiddellijk de brandweer. Ook de stad werd op de hoogte gebracht van het voorval. “We werden onmiddellijk geholpen. De straat werd afgesloten voor het verkeer. Inmiddels hebben we ook al onze verzekering gecontacteerd en wachten we op een gespecialiseerde firma om de boom te verwijderen. Dat zal na de storm gebeuren want nu is het te gevaarlijk”, aldus Alain kort na het voorval.”

Niemand gewond

Waarom de grote boom het begaf en andere bomen in de straat de storm wel trotseerden, is onduidelijk. Alain en zijn vrouw wonen in de woning waar vroeger haar ouders woonden en hebben de boom in al die jaren gekend als een sterk exemplaar. “De voorbije jaren zijn er hier verschillende werken aan de straat uitgevoerd. De kans is dan ook niet onbestaande dat die werken ervoor gezorgd hebben dat de boom nog te weinig wortel had.”

Alain en zijn vrouw beseffen dat er nu grote herstellingswerken zullen nodig zijn aan hun woning. “Maar het belangrijkste is dat er niemand gewond is geraakt. Toen de boom viel, bevond er zich niemand op de bovenverdieping. Wat als we bijvoorbeeld wel in de bad- of slaapkamer moesten geweest zijn?”