Ontharding van de Stad Brugge in hogere versnelling wegens wateroverlast

Het plein bij de balkonrotonde zal in de toekomst iets groener ogen. Nadat er in 2019 al 580 m² uitgebroken werd, wordt er straks nog eens 210 m² onthard. “De nieuwe groenzone, die eind februari klaar moet zijn, zullen we beplanten met 2.150 vaste planten, 25 heesters, 3.000 bloembollen en zeven bomen”, stelt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD). De schepen wijst er ook op dat ontharden belangrijk is voor het waterbeheer in de stad. “Het regenwater kan zo beter in de bodem doordringen: enerzijds zorgt dit voor minder wateroverlast, anderzijds wordt het grondwaterpeil verder aangevuld.”

Goed waterbeheer is voor dit plein een belangrijk gegeven, want nog niet zo lang geleden stond het laagste punt van het plein, onder de rotonde waar veel fietsers passeren, nog blank door hevige regenval. “Dat probleem was te wijten aan een pompsysteem dat beheerd wordt door het Vlaams Gewest en dat niet naar behoren functioneerde. Maar dat euvel zou verholpen zijn. Dit staat dus niet direct in relatie met deze ontharding die we nu aankondigen.”

Evenementen

Aanvankelijk had de schepen het plein nog verder willen vergroenen, maar er moest ook rekening gehouden worden met het vele fiets- en voetgangersverkeer van en naar het station. “En ook de evenementenfunctie van het plein mocht niet in het gedrang komen. We zijn in overleg gegaan met de organisatoren van de twee grote evenementen hier, namelijk Dag van de Jeugdbeweging en Student Welcome, en we kwamen tot een akkoord waarbij er een vrije evenementenzone van 2.800 m² overblijft.”

De kostprijs voor de uitbraak en aanvulling van nieuwe grond tijdens deze tweede fase van de werkzaamheden aan het station wordt geraamd op 24.547, 60 euro (incl. BTW) en de groenaanleg op 19.826, 76 euro (incl. BTW).