Ongeziene massa water vanuit Westhoek naar zee: “Maar in slechtste geval valt nog tot 30 liter”

Vanuit het provinciaal algemeen nood- en interventieplan dat sinds vorige week van kracht is voor de wateroverlast is maandagavond een stand van zaken verspreid.

“Dankzij de combinatie van alle door de verschillende waterbeheerders genomen maatregelen werden maandag zeer grote watermassa’s afgevoerd richting zee”, klinkt het. “Dergelijke debieten werden nooit eerder gerealiseerd. De afvoer op de zijlopen was zelfs even groot als vanaf de IJzer. Afhankelijk van de locatie daalt het waterpeil over het algemeen langzaam. Op een aantal plaatsen was er een stagnatie of zelfs nog een lichte stijging waar te nemen. De waterbeheerders gaan ervan uit dat we de komende dagen niet meer die peilpieken zullen zien zoals we die de voorbije dagen gehad hebben.”

Pompen

“De ingezette pompen maken een reëel verschil, niet alleen qua afvoer van het water maar ook omdat het hierdoor mogelijk is om 24 uur op 24 te lozen in plaats van afhankelijk te moeten zijn van de getijdenwerking. Er worden ook nog steeds pompen bijgezet en dat zal ook morgen nog het geval zijn.”

30 liter?

De weersvoorspellingen zijn niet unaniem positief. “Na een drogere periode ’s nachts worden dinsdag in de loop van de voormiddag een aantal forse buien verwacht. De huidige weermodellen zijn het niet eens over de te verwachten neerslaghoeveelheden, maar volgens het meest pessimistische model kan er tot dertig liter per vierkante meter vallen. In combinatie met de mogelijke effecten van de voorspelde harde wind op de watervlaktes wordt dit een situatie die nauw in de gaten zal gehouden worden.”

100 ton zandzakken

Defensie is sinds maandag ingeschakeld voor de zandzakken. “De voorraad zandzakken werd verder op peil gehouden. In de nacht van maandag op dinsdag wordt honderd ton verwerkt in zandzakken. De komende uren en dagen blijft de situatie op het terrein verder opgevolgd worden. Het is nu afwachten wat dinsdag zal brengen qua regen en wind en wat de impact daarvan lokaal zal zijn.” (TP)