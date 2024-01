Ondanks vrieskou… nog even wachten om te mogen schaatsen op openbare waterplassen

Eens het begint het vriezen, kijken echte winterfanaten reikhalzend uit naar het moment waarop ze mogen schaatsen op openbare vijvers en beekjes. Ook al daalde het kwik de afgelopen nacht tot -7°C, toch is het in de hele provincie nog verboden om bevroren waterplassen te betreden. “De ijslaag is gewoon nog veel te dun”, aldus de communicatiedienst van Provincie West-Vlaanderen.

De bevoegdheid om te beslissen of er al dan niet geschaatst mag worden varieert per waterloop/-plas. Voor de meren in de provinciedomeinen is logischerwijs het provinciebestuur verantwoordelijk, zij lieten vandaag alvast weten dat het momenteel nog niet is toegelaten om het ijs in die domeinen te betreden.

Agentschap Natuur en Bos heeft een lijst van vier waterplassen (waarvoor zij bevoegd zijn) waarop in de winter eventueel mag geschaatst worden: Assebroekse meersen (Brugge), Bruwaanbos (Ruiselede), Scheldemeersen (Avelgem en Spiere-Helkijn) en Zwinduinen- en polders (hoek Bronlaan – Lippensdreef in Knokke-Heist). “Op deze plekken is wandelen of schaatsen op het eventuele ijs ook nog steeds verboden”, meldt woordvoerder Jeroen De Naeghel.

Niet dik genoeg

Maar voor alle andere rivieren, vijvers, beken, meren… zijn het de gemeenten zelf die mogen beslissen of er al dan niet schaatsplezier mag beleefd worden. Voorlopig is er geen enkele gemeente waar het ijs – zowel van effectieve waterlopen als van ondergelopen weilanden – al dik genoeg is om veilig te betreden. “In Noordschote – waar mensen vaak al vroeg eens komen piepen of de verdronken weiden al schaatsbaar zijn – is zelfs nog niet eens alles bevroren. Van een dikke ijslaag is absoluut nog geen sprake”, klinkt het in Lo-Reninge.

Volgens verschillende ‘ijsmeesters’ – de gemeentelijke experts die de knoop moeten doorhakken – moet het ijs minstens 8 tot 10 centimeter dik zijn om meerdere volwassenen te kunnen dragen, en dat is nog nergens het geval. Kortom: ijsprinsen- en prinsessen zullen hun schaatsen nog even onder het stof moeten laten liggen.