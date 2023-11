Nummer gelanceerd voor terugkeer geëvacueerden: “Maar je moet voldoen aan voorwaarden”

Een speciaal telefoonnummer moet voor geëvacueerde bewoners duidelijkheid verschaffen over een mogelijk terugkeer. “Eerst moet voldaan zijn aan een aantal voorwaarden”, zegt gouverneur Carl Decaluwé na het laatste provinciaal crisisoverleg van maandagvoormiddag in Diksmuide.

“We zijn geschrokken van de eerste weersvoorspellingen, maar gerustgesteld door de nieuwe simulaties”, zegt gouverneur Carl Decaluwé. “Afgelopen weekend is enorm veel buffercapaciteit bijgemaakt, waardoor zelfs in worstcasescenario geen dramatische overschrijdingen zullen zijn van kritische peilen. Er zal dus geen gevaar meer zijn. Deze week wordt gelukkig wel droog weer voorspeld op woensdag en donderdag, waardoor de algemene dalende trend wordt verdergezet.”

Terugkeer geëvacueerden

Wie geëvacueerd is en duidelijkheid wenst, kan bellen naar het nummer 051/46.08.91. “Daarna kan de technische analyse gebeuren van de woning”, aldus Decaluwé. “Is de woning toegankelijk? Zijn de nutsvoorzieningen nog in orde? Als alle voorwaarden voldaan zijn, is het veilig om terug te keren.”

Rode Kruis

“In totaal zijn een zeventiental woningen verlaten door een veertigtal mensen. Er zijn een zevental woningen geïmpacteerd door water. Zeker daar moeten technische mensen en de brandweer nagaan of gas, elektriciteit en waterkwaliteit in orde zijn. Het Rode Kruis heeft zich aangeboden met vrijwilligers om de mensen te helpen met de opkuis. De geëvacueerde dieren van de drietal boerderijen aan de winterdijk van De Blankaart kunnen pas terugkeren als het waterpeil er zakt tot vier meter TAW voor de veiligheid.”

“Met drones worden spoedschouwingen en controles uitgevoerd van de dijken omdat door de inzet van enorme pompen hier en daar schade ontstond. We moeten de situatie constant monitoren om geen problemen te hebben.”

Stand-by

Alle pompen en andere waterbestrijdingsmiddelen blijven stand-by. “Er vertrekt niks uit de provincie”, verzekert Decaluwé. “Het is aan de waterbeheerders en specialisten om een aantal dingen te herschikken en te optimaliseren de komende uren en dagen. Alle zandzakken blijven zeker liggen tot dinsdag. Bijvoorbeeld in Stavele is een dijk aangelegd met zandzakken om bepaalde woningen te beschermen. Ook deze dijk blijft liggen tot we zeker zijn of alle gevaar geweken is. De enorme stock aan zandzakken die intussen is opgebouwd, wordt gebruikt om de strategische voorraad van de gemeenten aan te vullen. Een aantal onderaardse garages in Diksmuide worden dinsdag opnieuw vrijgegeven als alles loopt zoals verwacht.”

Infomomenten

De gouverneur start de “nazorgfase” op. “Er komen drie infomomenten – twee in de Westhoek en een in de regio van Ledegem en Wevelgem – om iedereen correct en volledig te informeren over hoe ze moeten omgaan met schade. Hopelijk komt er snel duidelijkheid over een eventuele erkenning als ramp. Ondertussen moeten mensen foto’s maken en contact opnemen met hun verzekeringsmakelaar.”

Nieuw overleg

“Dinsdag om 12.30 uur wordt opnieuw samengekomen om zeker te zijn of alles loopt zoals het moet”, besluit Decaluwé. (TP)