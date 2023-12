Nummer 1722 wordt geactiveerd wegens risico op storm- en waterschade

Nu het KMI waarschuwt voor slecht weer, heeft de FOD Binnenlandse Zaken zondag beslist tijdelijk het nummer 1722 te activeren. Dat betekent dat wie storm- of waterschade heeft waarvoor bijstand van de brandweer nodig is, een aanvraag kan indienen via het e-loket www.172.be of via het telefoonnummer 1722. Het noodnummer 112 mag enkel worden gebruikt bij situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.

Het KMI maakte eerder op de ochtend al bekend dat van zondagmiddag 12 uur tot 20 uur ‘s avonds code geel zal gelden aan de kust. Er worden rukwinden van meer dan 80 km/uur verwacht.

1722

Nu wordt dus ook het nummer 1722 geactiveerd. Binnenlandse Zaken vraagt bij voorkeur het e-loket te gebruiken voor een digitale aanvraag om bijstand. Wie belt naar 1722 belt, komt bij de operatoren in de noodcentrales terecht, waardoor eerst de meest dringende oproepen naar 112 worden afgehandeld. Het activeren van het nummer 1722 is dan ook precies bedoeld om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn niet te laten wachten.

Wie in een brandweerzone woont die een eigen e-loket heeft, kan ook daar terecht.