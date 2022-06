Nummer 1722 geactiveerd voor risico op wateroverlast

Het nummer 1722 voor niet-dringende interventies door de brandweer wordt geactiveerd. Dat meldt de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken, nadat het KMI had gewaarschuwd voor regenval.

Donderdag trekt een golvende regenzone traag van west naar oost over het land. Het KMI verwacht zo’n 20 liter neerslag per vierkante meter in zes uur tijd. In het oosten – en vooral dan in de provincies Limburg, Luik en Luxemburg – wordt de neerslag buiig en intenser met kans op onweer. Daar is zo’n 10 l/m2 in 1 uur mogelijk, aldus het weerinstituut. In alle provincies geldt code geel tussen donderdag 12 uur en middernacht. De gemakkelijkste manier om een niet-dringende brandweerinterventie te vragen, is via het digitale loket 1722.be. Bellen naar 1722 kan ook. Het noodnummer 112 is enkel bedoeld voor mogelijk levensbedreigende situaties.