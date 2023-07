Nummer 1722 geactiveerd voor risico op storm of wateroverlast, code geel in West-Vlaanderen

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) waarschuwt zaterdag voor slecht weer. De FOD Binnenlandse Zaken activeert daarom tijdelijk het nummer 1722.

Voor storm- en waterschade waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt, kan je een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. Het nummer 112 is enkel voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.

Zaterdagnamiddag en aan het begin van de avond wordt vanaf het zuiden onstabiele lucht aangevoerd waarin enkele (onweers)buien kunnen ontstaan, maar waarin er vooral veel wind optreedt. Er kunnen rukwinden voorkomen van 60 tot 80 kilometer per uur over het westen van het land.

Het KMI vaardigt in de namiddag code geel uit voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen en Henegouwen.