Noorderlicht te zien in Maldegem

Op verschillende plekken in België en ook in Nederland wordt het noorderlicht zondagavond waargenomen. Dat blijkt uit meldingen op sociale media.

De ruimteweerwebsite Poollicht.be bijvoorbeeld postte op X (het vroegere Twitter) beelden van noorderlicht in de Oost-Vlaamse gemeente Maldegem. Onder meer de weerwebsite NoodweerBenelux maakt melding van poollicht in de provincie Limburg en er komen ook berichten uit de provincie Antwerpen.

Ook in Nederland

Ook in het zuiden en het midden van Nederland is het noorderlicht – meestal in de vorm van een roze gloed – gespot. De gloed ontstaat doordat elektrisch geladen deeltjes van de zon met hoge snelheid tegen de atmosfeer botsten. Dat geeft roze en groene lichtverschijnselen.