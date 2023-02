Noorderlicht alleen te zien op foto aan kust: “Komende jaren grotere kans door hogere zonneactiviteit”

Maandagavond kon je uitzonderlijk het noorderlicht waarnemen aan onze kust. Het noorderlicht kan je normaal alleen zien in landen, die hoger in het noordelijk halfrond liggen. Helaas was het poollicht alleen zichtbaar op foto en niet met het blote oog. “Het hoogtepunt van het noorderlicht was normaal om 3 uur ‘s nachts, maar toen was het helaas al te bewolkt bij ons om er iets van te kunnen zien”, vertelt Rinus Holvoet, educatief medewerker van sterrenwacht Cozmix in Brugge.

Het noorderlicht ontstaat doordat elektrisch geladen deeltjes van uitbarstingen op de zon via een zonnewind onze atmosfeer binnendringen. Wanneer die elektrische deeltjes de aarde bereiken kan je aan de polen in het noorden of het zuiden zien hoe ze reageren met het zuurstof en stikstof van onze atmosfeer, wat rode en groene kleuren veroorzaakt.

“De komende jaren zal de zonneactiviteit opnieuw toenemen en is de kans dus iets groter dat we hier opnieuw het noorderlicht zullen te zien krijgen”

Dat het noorderlicht zichtbaar is in België is een zeer uitzonderlijk gebeuren. “Het is niet iets dat om de zoveel jaar voorkomt, zoals planeetposities, die hun vaste baan volgen”, gaat Rinus verder. “Er zijn veel factoren, zoals de zonneactiviteit, bewolking, weersomstandigheden en lichtvervuiling die allemaal moeten meezitten om het echt te kunnen zien.”

Hoe dichter naar de Noordelijke horizon, hoe groter de kans is dat je het noorderlicht effectief zal zien. “Een van onze collega’s is net terug uit Noorwegen. Hij heeft daar het noorderlicht uren live aan een stuk kunnen aanschouwen. In een mensenleven heb je slechts enkele kansen om het te kunnen zien vanuit onze gebieden. En dan gebeurt het nog zoals gisteren dat je het licht niet met het blote oog kan zien, maar wel op foto.”

Meer komende jaren

Maar de kans dat het noorderlicht de komende jaren opnieuw te zien zal zijn vanuit België wordt groter. “De zon heeft een cyclus van ongeveer elf jaar. In die cyclus heb je een periode van mindere en van meer zonneactiviteit en dus uitbarstingen. De afgelopen jaren was het minder, maar nu gaan we opnieuw richting het maximum. De omstandigheden om het noorderlicht te zien vanuit België worden dan opnieuw iets gunstiger, al is dat nog geen garantie dat alles zal meezitten”, besluit Rinus.