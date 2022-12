Noorden van de provincie in wit tapijt: eerste sneeuw in Gistel en Ichtegem

De winterse temperaturen zorgden vrijdagmorgen voor veel spekgladde wegen, maar in het noorden van de provincie vielen ook de eerste sneeuwvlokken.

Omstreeks 7 uur kreeg de Gistel een sneeuwbui over zich. De wegen lagen er toen al spiegelglad bij. De brandweerpost kreeg al vroeg in de morgen verschillende oproepen om tussen te komen.

Ook in Ichtegem vielen er sneeuwvlokken. © GF

Ook in Ichtegem vormde zich een klein sneeuwtapijt. Het is opletten geblazen deze ochtend. In de regio rond Brugge waren al verschillende ongevallen door de gladde wegen.