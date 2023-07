Noodweer treft camping aan Gardameer waar gezinnen van Ieperse broers Noppe verblijven: “De camping is precies oorlogsgebied”

Wat een droomreis naar het Gardameer moest worden, mondde maandagavond uit in een ware nachtmerrie voor de gezinnen van de broers Stijn en Dries Noppe. Ze werden getroffen door het zware noodweer. Stijn moest genaaid worden en ook de materiële schade aan de auto’s en de huisjes is aanzienlijk. “De ravage op de camping is ongezien”, getuigt Dries Noppe vanuit Italië.

Dries Noppe (34) trok vorige donderdag voor twee weken naar het Gardameer. Op een camping in Peschiera del Garda verblijft hij samen met zijn vrouw Aldijana Rec (29) en hun kindjes Mateo (5) en Giulia (zes maanden). Alles was aanwezig om er een droomvakantie van te maken, tot maandagavond het noodweer losbarstte. “Het zag er nochtans naar uit dat we gespaard zouden blijven van het ergste”, zegt Dries.

De voorruit van Dries zijn wagen is verbrijzeld. (gf)

“Maar omstreeks 23 uur voelde je aan de wind dat er onheil op komst was. Hagelbollen zo groot als tennisballen verbrijzelden autoruiten en maakten putten in de huisjes en de caravans op de camping. Een glasscherf van 15 centimeter van een kapotte ruit belandde op het hoofdkussen van het bed van zoon Mateo. Je mag er niet aan denken dat hij op dat moment in zijn bed zou gelegen hebben. Een geluk bij een ongeluk. De camping werd na die fikse hagelbui plots een war zone.”

Samenhorigheid

Daags na de gebeurtenis, moet Dries nog even bekomen. “De samenhorigheid op deze camping is groot en iedereen helpt elkaar. Ik denk dat er maar één gezin is die niets van schade heeft. Een goeie nachtrust was er niet. Telkens als het begon te regenen, denk je meteen terug aan het noodweer. Het is echt onbeschrijfelijk.”

De hagelbollen zorgden voor stevige schade in de huisjes. (gf)

Nu is het vooral de schade opmeten. “Bij ons valt de lichamelijke schade mee. Mijn broer Stijn, die op dezelfde camping verblijft, was er erger aan toe. Stijn kreeg een hagelbol op zijn hoofd en moest genaaid worden. Ik kreeg een bol op de zijkant van mijn gezicht en ook Mateo werd geraakt door een kleinere bol.”

Auto zwaar beschadigd

De materiële schade is groter. “Zo is onze BMW zwaar toegetakeld. Rijden lukt op dit moment niet, dus we zitten nu even vast op de camping. Gelukkig kreeg ik daarnet het bericht dat ik volgende week naar de garage mag om de ramen en het panoramisch dak te laten repareren. Voor de kosten zullen we helaas zelf moeten opdraaien, aangezien ik geen omniumverzekering meer heb.”

“We komen hier nu al 20 jaar, vroeger met onze ouders en nu met ons gezin, en we hebben al enkele stormen meegemaakt. Maandagavond was echter pure waanzin. Het weer zal wellicht nog wat blijven kwakkelen, maar ik hoop dat we gespaard blijven van het ergste. Ik heb het ermee gehad. Als alles goed gaat keren we donderdag terug naar huis.”