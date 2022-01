Noodnummer 1722 geactiveerd voor risico op storm of wateroverlast

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) waarschuwt voor slecht weer. De FOD Binnenlandse Zaken activeert daarom tijdelijk het nummer 1722. Dat meldt de FOD vrijdagmiddag.

Voor storm- en waterschade waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt, kan je een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. “Bel enkel 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn”, stelt de overheidsdienst.

Een digitale aanvraag indienen via het e-loket 1722.be is de meest rechtstreekse manier om brandweerbijstand te vragen, maar je kan ook het nummer 1722 bellen in situaties die niet-levensbedreigend zijn.

Het KMI waarschuwde vrijdag voor hevige neerslagbuien in het zuiden van het land. In de provincies Namen, Luxemburg en Henegouwen geldt code geel. Ook is er door de lage temperaturen tijdens de nacht van vrijag op zaterdag kans op gladde ijsplekken.