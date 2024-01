Noodnummer 1722 geactiveerd voor forse wind: “Vooral aan zee kan het heel krachtig waaien”

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken activeert het noodnummer 1722 vanwege voorspelde rukwinden. Wie schade oploopt waarvoor bijstand van de brandweer nodig is, kan via het e-loket op www.1722.be of het telefoonnummer 1722 een aanvraag indienen.

In het binnenland kan het de komende uren krachtig waaien, aan zee kan de wind zeer krachtig uit de hoek komen. Om overbelasting bij de hulpdiensten te vermijden, activeert de FOD Binnenlandse Zaken het nummer 1722. Enkel voor mogelijk levensbedreigende situaties kan het gewoonlijke noodnummer 112 gebruikt worden.